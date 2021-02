Brevetta il sistema Nemesis da L’Ombra di Mordor, Warner Bros. nella bufera

L’ufficio brevetti americano (lo US Patent and Trademark Office) ha approvato un brevetto registrato da Warner Bros riguardante il sistema Nemesis, visto precedentemente all’interno de L’Ombra di Mordor e L’Ombra della Guerra.

Questo brevetto diventerà attivo dal 23 febbraio e potrà essere allungato fino al 2035, e secondo quanto riportato da Video Games Chronicle «copre un sistema che include NPC generati proceduralmente che esistono in una gerarchia e che interagiscono e ricordano le azioni dei giocatori».

Di conseguenza, qualunque sistema di gioco corrisponda a tale descrizione da adesso sarà da considerarsi come proprietà di Warner Bros. Interactive.

Il brevetto è stato registrato da Warner Bros. Interactive per assicurarsi l’utilizzo esclusivo su altri grossi franchise di sua proprietà, dato che il sistema Nemesis era stato pensato anche per un possibile sequel di Batman: Arkham Knight.

Come era lecito aspettarsi, molti sviluppatori non hanno preso assolutamente bene la decisione, preoccupati di come questo possa limitare la concorrenza.

Parte del brevetto include personaggi generati che ricordano le tue azioni.

Mike Bithell, il designer dietro Thomas Was Alone e John Wick Hex, è stato uno dei più critici di fronte alla notizia, dichiarando sui social media:

«Questo è davvero schifoso, soprattutto per un franchise che ha costruito il suo brillante sistema Nemesis sopra un intero mucchio di meccaniche replicate da altri giochi. Come fanno tutti i giochi. Perché è così che funziona la cultura e la creatività. Sii un vicino migliore, WB».

Anche Cat Manning, narrative designer di Riot Games, ha manifestato la preoccupazione che questo brevetto possa venire utilizzato per fermare l’innovazione di altri giochi.

«Ho guardato il brevetto ed è così esteso da essere assurdo! Diversi altri sistemi narrativi emergenti che ho visto ed a cui ho lavorato potrebbero essere descritti con quel linguaggio! Probabilmente non sarebbe possibile applicarlo legalmente ma né io né altri sviluppatori indie non abbiamo i soldi per scoprirlo! Ho zero interesse a copiare interamente il sistema Nemesis! Personalmente ci sarebbero molte altre cose che io farei diversamente. Ma il brevetto è così ampio da farmi preoccupare che sia una licenza per fermare lo sviluppo di QUALUNQUE lavoro simile!»

Delle perplessità più che lecite da parte degli sviluppatori, che temono la possibilità di utilizzare questo brevetto per spaventare legalmente gli sviluppatori più piccoli dal produrre idee simili.

Intanto, Warner Bros. Interactive è al lavoro insieme ad Avalanche Software su Hogwarts Legacy, il gioco sul Wizarding World che potrebbe uscire direttamente su next-gen, saltando PS4 e One.

Non ci è dato sapere se il sistema Nemesis farà il suo ritorno proprio in quell’occasione, ma adesso la cosa sembra molto plausibile.