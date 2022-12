Hogwarts Legacy, c’è un’altra data da segnare in rosso sul calendario

Hogwarts Legacy, la nuova avventura ambientata nell’universo magico di Harry Potter, è senza ombra di dubbio uno dei videogiochi più attesi dei prossimi mesi, tanto che domani si terrà un nuovo showcase a tema.

Il gioco (che potete prenotare su Amazon senza costi aggiuntivi) sarà per molti un sogno che diventa realtà, sia per i possessori di console PlayStation, Xbox e Nintendo che quelli PC.

Ora, dopo che è stata confermata una missione speciale esclusiva per i possessori di PS5, presto sarà l’occasione per ammirare nuovamente il gioco in azione.

Difatti, come reso noto anche da Game Informer, durante la giornata di domani – 14 dicembre 2023 – rivedremo in movimento il nuovo gioco di Avalanche Software.

Questa settimana potremo dare “un nuovo sguardo” al gameplay di Hogwarts Legacy e vedere il volo con le scope, i combattimenti e altro ancora.

Come annunciato da WB Games Avalanche, sviluppatore del gioco, lo studio terrà una seconda presentazione del gameplay il 14 dicembre alle 19 ora italiana.

Se volete guardare questo nuovo gameplay in anteprima, potrete farlo sia su YouTube che sul canale Twitch dello studio. Vi inseriamo anche un link poco sotto, in modo che possiate tornare in questo articolo quando lo showcase prenderà il via.

Secondo la descrizione dello streaming su YouTube, questa volta avremo un nuovo assaggio della meccanica di volo con la scopa, oltre a combattimenti avanzati e a un’introduzione alla “Room of Requirement” (ricordiamo che il Quidditch non sarà giocabile in Hogwarts Legacy).

Lo showcase vedrà anche la partecipazione di vari membri del team di sviluppo, tra cui il community manager, il game director, il system designer e un ospite della community.

Restando in tema, di recente un video ha finalmente confermato il ritorno di una delle famiglie di maghi più amate dai fan della saga di Harry Potter.

Senza contare anche i requisiti minimi e raccomandati davvero “magici” del gioco, per giocarci al meglio anche su personal computer.

Se volete saperne di più sul titolo in questione, vi ricordiamo che potete dare un’occhiata al nostro esaustivo articolo che vi elenca ogni singolo dettaglio su Hogwarts Legacy.