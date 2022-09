Hogwarts Legacy, i nuovi trailer svelano le magiche Sale Comuni delle quattro Case

Avalanche Software e Warner Bros hanno pubblicato a sorpresa 4 nuovi trailer ufficiali di Hogwarts Legacy, interamente dedicati alle quattro Case della Scuola di Magia e di Stregoneria.

Il nuovo titolo dedicato al Wizarding World (che potete prenotare su Amazon) vi permetterà di scegliere una delle quattro Case, che presenteranno naturalmente particolari differenze nelle Sale Comuni.

Dopo averci dunque precedentemente svelato gli stemmi ufficiali, è arrivato il momento di scoprire nel dettaglio quali saranno i luoghi in cui gli studenti di Hogwarts potranno riunirsi e socializzare.

Le location infatti saranno diverse in base alla nostra casa di appartenenza, rispecchiando rispettivamente le storie di Serpeverde, Tassorosso, Corvonero e, naturalmente, Grifondoro.

Per facilitare una visione d’insieme, gli sviluppatori hanno deciso di creare una Playlist su YouTube che include i 4 trailer di Hogwarts Legacy: al seguente indirizzo troverete dunque tutti i filmati e potrete scegliere se visualizzare soltanto la vostra Casa preferita o osservarle tutte.

Uno degli aspetti più affascinanti di questa produzione è sicuramente l’attenzione a ogni singolo dettaglio nella loro rappresentazione, visibile anche in questi nuovi filmati che rispecchiano la personalità di ogni singola casa: ad esempio, la Sala dei Serpeverde si troverà quasi del tutto sottacqua, mentre quella dei Tassorosso avrà un’atmosfera più confortevole e “magica”.

Which of the four House common rooms will you call home? https://t.co/sdNR8u4Sdv #HogwartsLegacy #BackToHogwarts pic.twitter.com/jHz2zvNEmH

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) September 1, 2022