Hogwarts Legacy potrebbe aver anticipato il “ritorno” di un antagonista importante

L’ultima magica presentazione di Hogwarts Legacy è stata dedicata principalmente alle Arti Oscure, ma alcune apparizioni nell’attesissima produzione di Avalanche Software non sono passate inosservate ai più grandi fan della serie.

Molti appassionati sono infatti convinti che il prequel videoludico (che potete prenotare su Amazon) potrebbe riuscire a gettare le basi per il ritorno — oppure, in questo caso, la potenziale prima apparizione — di uno dei più importanti antagonisti del Wizarding World.

Stiamo parlando di Gellert Grindelwald, che i fan del franchise stanno avendo l’opportunità di scoprire più da vicino grazie alla saga cinematografica di Animali Fantastici: il trailer mostrato durante la Gamescom Opening Night Live ha infatti mostrato alcune creature che hanno ossessionato da sempre questo enigmatico personaggio.

Stiamo naturalmente parlando degli Inferi, creature simili agli zombie che possono essere utilizzati a proprio piacimento da un maestro delle arti oscure: non a caso si tratta di “servitori” utilizzati comunemente dai padroni delle Arti Oscure, le magie protagoniste dell’ultima presentazione.

Screen Rant sottolinea infatti come proprio Grindelwald sia rimasto sempre ossessionato dagli Inferi e che il mago è vivo durante l’epoca in cui è ambientato Hogwarts Legacy: la loro comparsa come nemici potrebbe dunque aprire le porte a una sua comparsa.

Sebbene il mago stia infatti studiando a Durmstrang e, di conseguenza, ben lontano dal castello magico di Hogwarts, appare plausibile immaginare che possa imbattersi in queste creature durante i suoi studi delle Arti Oscure, considerando che il tutto potrebbe combaciare con la sua espulsione dalla scuola in seguito a mostruosi esperimenti.

Naturalmente quella dei fan di una possibile comparsa, o anche solo una citazione, di Grindelwald resta soltanto un’ipotesi non confermata e, con molta probabilità, non potremo sapere se sarà effettivamente così fino a quando il titolo non sarà disponibile ufficialmente.

Una rivelazione così importante per gli appassionati verrebbe infatti quasi certamente riservata come sorpresa per i giocatori più curiosi: quello che invece sappiamo con certezza è che le versioni PlayStation avranno una missione esclusiva, pur non sapendo ancora di cosa si tratti nello specifico.

Nel frattempo, gli sviluppatori di Hogwarts Legacy hanno già confermato i requisiti minimi e consigliati su PC: se siete interessati a recuperare questa versione, assicuratevi di avere 85 GB di memoria disponibili.