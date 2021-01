Hitman 3 è il migliore della serie: lo dicono i numeri

Hitman 3 è ormai disponibile da alcuni giorni, portando nuovamente il celebre Agente 47 agli onori della cronaca (videoludica).

Nella nostra video recensione del gioco vi abbiamo spiegato nel dettagli come e perché la nuova avventura del sicario è un gioco davvero notevole, grazie anche e soprattutto alla capacità di abbracciare in grande stile la filosofia classica della trilogia del World of Assassination, riuscendo però anche a migliorarne la formula base.

Ora, gli sviluppatori di IO Interactive hanno confermato via Twitter che il gioco ha avuto il miglior lancio di sempre nella serie per quanto riguarda le versioni digitali. Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

HITMAN 3 has arrived! And it's the biggest digital launch in franchise history. pic.twitter.com/7j8rDkEhAa — IO Interactive (@IOInteractive) January 22, 2021

Al momento in cui scriviamo non sono stati resi noti i risultati relativi al mercato retail (né il numero effettivo di unità vendute nel mondo, Europa inclusa). Insomma, anche a fronte dell’ottimo impatto commerciale, l’ultima avventura di Hitman è un gioco davvero non perdere (considerando anche che il team di sviluppo è ora al lavoro su Project 007, annunciato solo poche settimane fa).

Avete già visto anche che un giocatore conosciuto come Frote7 ha già fatto segnare il record mondiale assoluto per il completamento del contratto di Dubai? Ma non solo: IO ed Epic Games hanno anche anticipato che a breve annunceranno come importare le mappe dalle vostre copie anche su Epic Games Store.

Hitman 3 è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia e – in versione cloud – anche su Nintendo Switch.