Se ho Hitman e Hitman 2 su Steam, come ottengo i loro contenuti per Hitman 3 su Epic Games Store?

In seguito alla nostra video anteprima con le prime impressioni dai due scenari iniziali di Hitman 3, diversi di voi ci hanno chiesto in che modo fosse possibile importare i propri contenuti da Hitman e Hitman 2 nel nuovo episodio. Come abbiamo precisato, infatti, anche l’episodio finale della trilogia farà da contenitore dei precedenti, come era successo con il secondo: significa che, se possedete i titoli precedenti, diventeranno accessibili anche le loro rispettive mappe, disponibili tutte semplicemente inserendo il disco di Hitman 3.

Cosa succede, però, su PC, dove i primi due episodi magari sono stati acquistati su Steam – mentre il terzo rimarrà per un anno esclusivo di Epic Games Store? Purtroppo, niente di piacevole. Abbiamo chiesto a un portavoce di IO Interactive delucidazioni sulla questione e, proprio in queste ore, è stata pubblicata una ricca nota ufficiale che specifica quello che purtroppo i giocatori temevano: se avete Hitman e Hitman 2 su Steam, non potrete avere le loro mappe in Hitman 3 su Epic Games Store, se non acquistandoli di nuovo.

Hitman 3 arriverà il 20 gennaio

Ci sono però delle eccezioni: la prima eccezione è che se acquisterete Hitman 3 in pre-ordine (o entro il 30 gennaio) avrete diritto a Hitman GOTY gratis su Epic Games Store. Comprando il nuovo gioco, insomma, avrete gratis anche il primo.

Più complicata, invece, la situazione di Hitman 2: dal lancio di Hitman 3 (20 gennaio) ai quattordici giorni successivi, IO Interactive lo proporrà con uno sconto dell’80% su Epic Games Store, per incoraggiare i giocatori che dovessero ritrovarsi a doverlo ricomprare (ossia tutti, dato che per ora non era disponibile su questo store) a farlo risparmiando in modo sensibile sul costo di listino. Su Steam, al momento, il gioco ha un costo di listino di 59,95€, quindi se questo fosse il prezzo standard e venisse scontato dell’80%, potreste riacquistare Hitman 2 su Epic Games Store spendendo circa 12€.

IO Interactive è comunque consapevole che la situazione sia molto spiacevole e nella sua nota aggiunge:

Abbiamo fatto tutto il possibile per rendere questo procedimento fluido e orientato verso i giocatori. Tuttavia, a causa di varie circostanze che sono fuori dal nostro controllo, vogliamo rendere noto che il processo è differente, su PC, rispetto a quelli che erano i nostri piani iniziali.

Molto più semplice, invece, la situazione su console: se possedete le copie dei vecchi giochi, fisiche o digitali, avrete diritto a scaricare i contenuti dentro Hitman 3 (a patto che passiate per la stessa famiglia di console, poiché non potrete avere le mappe dei primi due giochi su Xbox Series X se avete i vecchi giochi su PS4).

Posso importare i progressi in Hitman 3?

Al di là dei contenuti, è possibile invece importare i progressi dai vecchi Hitman anche all’interno di Hitman 3? In questo caso, la risposta è più semplice ed è sì.

Creando un vostro account IO Interactive a un indirizzo web che sarà reso noto in seguito, infatti, potrete caricare il vostro profilo giocatore in Hitman 3. Questo significa che porterete con voi i bonus già sbloccati e il livello professionalità raggiunto in ogni mappa: se, insomma, in Hitman 2 avevate raggiunto il livello 20 a Sapienza non vi ritroverete a dover fare di nuovo tutto.

Hitman 3 da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X

In merito all’upgrade next-gen, infine, IO Interactive ha spiegato che, semplicemente, chi acquisterà la sua copia del gioco avrà diritto all’upgrade gratis sulla nuova console corrispondente.

In questo caso c’è solo un cavillo: se, ad esempio, avete comprato Hitman 3 in formato fisico su Xbox One, non potrete giocarci su Xbox Series S, perché manca di lettore ottico. Vale lo stesso in caso prendeste il gioco per PS4 su Blu-Ray e poi aveste in casa una PS5 Digital.

47 nella mappa di Dartmoor in Hitman 3

L’appuntamento con Hitman 3 è atteso per il 20 gennaio su PC (Epic Games Store, ma ormai lo avevate capito, immaginiamo), PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia e Nintendo Switch (in cloud).

Mentre vi raccomandiamo di rimanere sulle pagine di SpazioGames per tutte le novità, avete già letto quali sono i sei nuovi scenari sandbox in cui 47 mieterà chirurgicamente le sue vittime in questo epilogo?