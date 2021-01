Hitman 3: qualcuno ha finito Dubai in 17 secondi

Videogiochi come Hitman 3 sono tra quelli che vogliono sempre stuzzicarvi, con un alto replay value, affinché troviate il piano più efficace e più ingegnoso possibile per completare i vostri contratti. E, perché no, perché sperimentiate con nuove strategie.

Considerando che il gioco è uscito solo lo scorso 20 gennaio, viene da domandarsi allora quanto si sia ingegnato rapidamente il giocatore conosciuto come Frote7, che ha già fatto segnare il record mondiale assoluto per il completamento del contratto di Dubai. La mappa, che vi richiede di eliminare due bersagli e di abbandonare l’area di missione indisturbati, normalmente vi vede pianificare come salire ai livelli superiori per avvicinare i target – o come attrarli ai piani di sotto – per poi trovare il modo migliore di eliminarli senza dare nell’occhio.

Nel caso di Frote7, invece, tutto è stato spaventosamente più semplice: il giocatore ha completato la missione in 17 secondi appena, servendosi della pistola con silenziatore per eliminare i due malcapitati e affidandosi all’ascensore per la fuga. Il trucco? Oltre alla perfezione di ogni singolo passo, è il punto di partenza della missione: Frote7 ha sfruttato lo sblocco della posizione iniziale presso la stanza di sicurezza – facendo salire il suo livello di professionalità completando sfide e sperimentando prima cose diverse.

Una volta fatto, ha scelto la stanza della sicurezza come punto di partenza, uniforme inclusa, e da lì si è mosso verso la posizione dei due bersagli, per loro sfortuna perfettamente a tiro. Il risultato eccezionale è immortalato nel video che trovate nel corpo dell’articolo.

Lo scenario di Dubai in Hitman 3 su PC

Hitman 3 ha colpito positivamente la sottoscritta, autrice della video recensione, per la sua capacità di tenersi molto coerente alla filosofia della trilogia del World of Assassination, riuscendo però a migliorare ulteriormente la formula grazie a degli scenari che sono tra i migliori dell’intero pacchetto. La strada intrapresa da IO Interactive fa insomma ben sperare per il futuro di questo franchise stealth, oltre che per quello che potremmo vedere nel misterioso Project 007, annunciato qualche settimana fa.

Hitman 3 è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia e – in cloud – su Nintendo Switch. Se, in queste ore, avete avuto delle difficoltà a importare i vostri progressi da Hitman e Hitman 2, sappiate che non siete gli unici e che IO è al lavoro per ovviare all’inconveniente. Inoltre, vi ricordiamo che se possedete i giochi precedenti sulla stessa famiglia di piattaforme avete diritto ad accedere gratuitamente alle loro mappe direttamente da Hitman 3, che farà da contenitore della trilogia completa.

Se, invece, avete i giochi precedenti su Steam, non ricomprateli: IO ed Epic Games hanno anticipato che presto annunceranno come importare le mappe dalle vostre copie anche su Epic Games Store.