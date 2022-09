Hideo Kojima mostrerà «qualcosa» questa settimana, ma non quello che vi aspettate

Hideo Kojima starebbe finalmente per alzare il sipario su uno dei suoi prossimi progetti in uscita, il quale potrebbe essere legato alla realtà virtuale.

Il creatore di Death Stranding, che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole, è infatti al lavoro su molti progetti ma di cui ancora non sappiamo praticamente nulla.

Tra questi, un progetto in esclusiva Xbox che sfrutterà il cloud in un modo mai visto prima, ma di cui al momento si ignorano i dettagli.

Senza contare che Kojima-san ha svelato l’arrivo di un nuovo podcast in esclusiva su Spotify, il cui primo episodio è disponibile da pochi giorni. Ora, però, la prossima novità sarà quasi certamente incentrata sulla VR.

Quando il Tokyo Game Show di quest’anno prenderà il via, giovedì prossimo, sembra proprio che Hideo Kojima sarà in prima fila per svelare un nuovo gioco VR, nel corso del weekend.

Kojima ha twittato alcune foto mentre utilizza l’Oculus Quest 2, promettendo che Kojima Productions mostrerà il suo prossimo progetto al TGS questa settimana.

Non si sa quale sarà esattamente il progetto in questione, ed è di fatto la prima volta che Kojima rivela che il suo studio sta lavorando a un titolo in realtà virtuale.

Doing the final check of KJP VR that we are going to show at TGS 2022 pic.twitter.com/GFWZSc6OAc — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 14, 2022

Le speculazioni su quale sarà esattamente il gioco VR di Kojima sono già iniziate: all’inizio dell’anno, il creatore di Metal Gear Solid ha rivelato al Summer Game Fest che avrebbe collaborato con Xbox per creare un nuovo titolo ancora top-secret.

Si è parlato di qualcosa di completamente nuovo, qualcosa che ha sempre voluto realizzare e che nessuno ha mai visto o sperimentato prima. Staremo a vedere di cosa si tratterà.

Restando in tema, avete letto che inserire filmati storici in live action in Metal Gear Solid sia stato sorprendentemente difficile per Kojima e il resto dello staff?

