Hideo Kojima è troppo pigro? Il suo ultimo tweet vi farà cambiare idea

Hideo Kojima è senz’altro una figura controversa, un game designer che divide spesso il mondo dei videogiocatori sia per la sua personalità che per i suoi contenuti.

Basti pensare a quello che è successo con Death Stranding (lo trovate su Amazon), forse il titolo più discusso della prolifica carriera del game designer nipponico.

Titolo che negli anni è stato un po’ rivalutato, e ora è disponibile per tutti i giocatori visto che è arrivato di recente anche su Xbox Game Pass.

E, in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Hideo Kojima, il designer ripercorre la sua carriera su Twitter e ci dimostra che, forse, molti sbagliano su di lui.

Oltre all’essere additato come una rockstar nell’accezione negativa del termine, un individuo con un ego smisurato e una personalità troppo auto-riferita, c’è un classico tormentone negativo che si ripete spesso su Hideo Kojima.

Il fatto che, secondo i detrattori, il game designer sia troppo pigro ed abbia creato troppi pochi videogiochi nella sua carriera.

Ma, stando ad uno degli ultimi tweet di Kojima in cui ripercorre la sua carriera, ora possiamo dire con certezza che si tratta di un bias cognitivo dato da una percezione sbagliata della realtà:

The first Metal Gear I was 24, Snatcher I was 26, Metal Gear 2 I was 27, Policenauts I was 30, MGS1 I was 35, MGS2 I was 38, Bokutai I was 39, MGS3 I was 41, MGS4 I was 45, MGSPW I was 46, MGSGZ I was 50, MGSV I was 52, and the post-independent Death Stranding I was 56.

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 3, 2022