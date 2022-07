Hideo Kojima e il caso dell’assassinio di Shinzo Abe: arrivano le scuse

Alcune ore fa l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è deceduto dopo essere stato colpito a morte durante un evento elettorale, un evento assolutamente drammatico che ha avuto enorme eco in tutto il mondo.

L’ex premier giapponese è stato purtroppo dichiarato morto poco tempo dopo l’attentato. Aveva 67 anni

Il già terribile accaduto è stato accompagnato anche da una seconda notizia, sicuramente meno drammatica ma non per questo meno preoccupante.

Lo sviluppatore di videogiochi Hideo Kojima è stato identificato come l’assassino dell’ex primo ministro giapponese da alcuni media e politici esteri.

In particolare, il politico francese Damien Rieu ha iniziato a fare circolare foto di Kojima con un colbacco e accanto a un poster di Che Guevara, etichettato come l’assassino di “estrema sinistra” che ha compiuto l’efferato gesto nei confronti di Abe.

Ora, però, sono arrivate le consuete scuse da parte di chi di dovere: Rieu ha infatti pubblicato un post in cui chiede ufficialmente scusa a Kojima per averlo scambiato per l’assassino dell’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe.

Poco sotto, il tweet di Rieu pubblicato poche ore fa.

J’ai naïvement pris une blague pour une information. Je ne pensais pas qu’on pouvait faire de l’humour sur l’assassinat d’un homme mais j’ai eu tort de ne pas vérifier avant de partager.

Mes excuses à #HideoKojima et aux fans de #MetalGear https://t.co/XMSUVY5oGY — Damien Rieu (@DamienRieu) July 8, 2022

«Ho ingenuamente scambiato una battuta per un’informazione. Non pensavo fosse possibile scherzare in questo modo sull’uccisione di un uomo, ma ho sbagliato a non controllare prima di condividere la notizia. Le mie scuse ai fan di Hideo Kojima e Metal Gear», ha scritto il politico d’oltralpe.

Lascia tuttavia da pensare inoltre che un politico di soli 33 anni come Damie Rieu, che ricordiamo appartenere all’estrema destra francese, possa aver frainteso un post ironico nato da un thread su 4Chan, senza le verifiche del caso.

Al netto della buona fede, non è chiaro se questo episodio avrà risvolti legali di qualche genere. Al momento, Kojima non si è espresso sull’accaduto, né sembra avere intenzione di farlo attraverso i suoi canali social (su cui è particolarmente attivo, ormai da molti anni).