Potrebbe essere stato svelato il protagonista del nuovo gioco di Hideo Kojima

Kojima Productions è sicuramente al lavoro su un nuovo progetto, visto che il team capeggiato dal buon Hideo ha candidamente confermato la cosa alcune settimane fa.

Dopo l’uscita di Death Stranding c’è infatti moltissima curiosità circa il nuovo titolo dal creatore di Metal Gear Solid, ancora top-secret.

Vero anche che solo ieri Kojima Productions ha annunciato il lancio di una divisione dedicata espressa mente a film, TV e musica con sede nella città di Los Angeles.

Senza contare che di recente abbiamo anche avuto modo di vedere Kojima al lavoro sul suo nuovo progetto, a quanto pare dalle tinte horror, che ora potrebbe aver svelato il suo presunto attore protagonista.

Come riportato anche da GameSpot, un nuovo post social sul profilo di Hideo in persona sembrerebbe aver mostrato – seppure in maniera sfocata – una vecchia conoscenza di Kojima-san.

Recently, I've been revising the plan and script, and experimenting with everything else. pic.twitter.com/aFV5SxOvsr — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 24, 2021

«Recentemente, ho rivisto i piani e la sceneggiatura, sperimentando tutto il resto», ha detto Kojima nel post, senza fornire ovviamente alcun dettaglio aggiuntivo.

Sullo sfondo dell’immagine, però, è possibile intravedere una figura vestita di bianco i cui lineamenti e la capigliatura ricordano in tutto e per tutto quelli di Norman Reedus, protagonista di Sam Porter Bridges in Death Stranding.

Ovviamente, non si tratta di una conferma circa il fatto che l’attore apparirà nel nuovo progetto di Kojima (che possa essere proprio Death Stranding 2?), il quale potrebbe in ogni caso fare capolino durante la serata dei The Game Awards (prevista per il 10 dicembre alle 2.00 ora italiana).

Vero anche che nelle ultime settimane è emerso anche che Kojima e Microsoft starebbero lavorando ad un MMO sviluppato in cloud, con la partecipazione attiva di uno studio finlandese noto con il nome di Mainframe.

Infine, avete letto anche che il papà di Snake ha parlato di Metal Gear Solid e di come sia stato difficile riuscire a mettere in fila tutta la storia della saga?