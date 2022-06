Hideo Kojima, addio a PlayStation per Xbox? La risposta alle polemiche

Durante lo Showcase di Xbox e Bethesda, conclusosi nella scorsa giornata, è stata finalmente confermata una voce di corridoio diffusa da ormai troppo tempo: Hideo Kojima sta davvero lavorando a una nuova esclusiva per la console di casa Microsoft.

Il creatore di Death Stranding (che potete acquistare a un ottimo prezzo su Amazon) ha infatti confermato la partnership tra Kojima Productions e Xbox per un nuovo misterioso progetto, che sfrutterà la tecnologia del cloud gaming.

Non sappiamo ancora molto su quella che dovrebbe essere una nuova IP, ma Hideo Kojima ha già anticipato che si tratta del gioco che avrebbe sempre voluto fare.

Le voci su un nuovo progetto esclusivo in cloud si rincorrevano fin dallo scorso anno: la vicenda aveva destato clamore e preoccupazione presso alcuni fan di casa PlayStation, che non avevano esitato a chiamarlo «traditore» e aprire una petizione per fermare il potenziale affare, che oggi sappiamo essersi effettivamente concretizzato.

Dopo l’annuncio della nuova esclusiva Xbox, molti giocatori sono dunque tornati alla carica, manifestando preoccupazione per un possibile «addio» del creatore di Metal Gear Solid alle console di casa Sony e sentendosi pugnalati alle spalle in seguito all’annuncio, con commenti al vetriolo e perfino minacce che non riporteremo in questo articolo.

Una polemica che non è passata inosservata alle orecchie dello stesso director: per questo motivo, Kojima Productions ha deciso di voler chiarire ufficialmente la propria posizione con un tweet che non lascia spazio a interpretazioni:

«In seguito all’annuncio della nostra partnership con Microsoft utilizzando la tecnologia cloud, molte persone ci hanno fatto domandate riguardo la nostra collaborazione con SIE. Vi assicuriamo che abbiamo ancora una collaborazione molto buona con PlayStation».

After the announcement of our partnership with Microsoft using the cloud technology, many people have asked us about our collaboration with SIE. Please be assured that we continue to have a very good partnership with PlayStation® as well.#KojimaProductions https://t.co/mVOELwDuk9 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) June 13, 2022

Nessun «tradimento» o allontanamento dunque: il fatto che Hideo Kojima stia lavorando con Xbox non significa che non arriveranno più progetti su console PlayStation, ma solo che si tratta di iniziative molto diverse.

Di sicuro può sembrare incredibile che ci sia stata anche solo la necessità di doverlo specificare, ma la grande quantità di polemiche e discussioni arrivate sui social network nelle ultime ha costretto lo storico director a voler provare a fermare sul nascere ogni possibile fraintendimento.

Adesso non resta dunque che scoprire quali altri progetti ha in cantiere Kojima Productions: la prossima esclusiva PlayStation dovrebbe essere Death Stranding 2, che sembrerebbe essere stato anticipato da Norman Reedus. Un’indiscrezione che non aveva lasciato indifferente il suo creatore, che ha risposto a modo suo al leak dell’attore.