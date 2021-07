Kojima passa a Xbox? Petizione dei fan PlayStation: “traditore”

Hideo Kojima sarebbe in procinto di lavorare ad un’esclusiva Xbox e i fan PlayStation, che avevano “ospitato” l’ultimo gioco del giapponese su console, non l’hanno presa benissimo.

Il padre di Metal Gear ha da poco annunciato una Director’s Cut di Death Stranding solo per PS5, ma a quanto pare i possessori della console Sony vorrebbero di più.

L’accordo tra Kojima e Microsoft sarebbe però in dirittura d’arrivo e difficilmente queste reazioni potranno ostacolare le trattative.

Si parla da tempo di un potenziale gioco orientato al cloud del designer nipponico, che voci di corridoio davano in lavorazione prima per Stadia.

Gli utenti PlayStation non ci stanno, ad ogni modo, e qualcuno ha persino lanciato una petizione per far sì che Kojima cancelli l’accordo.

Nella petizione, disponibile su Change.org finora con scarso successo, si parla dell’operazione come di un vero e proprio «tradimento» alla userbase di PS4 e PS5.

Il creatore di Death Stranding sarebbe stato «accecato dall’avidità» e viene invocato un suo ritorno «dalla parte dei vincenti».

C’è poi una questione di merito, ovvero, come sottolineano i fan che hanno aperto la petizione, «non tutti hanno una buona connessione per streammare giochi».

«Non tutti hanno il denaro per acquistare una nuova console o costruire un nuovo PC. Per favore, Kojima, non lasciarci».

Tra le poche firme (sotto i 100, nel momento in cui scriviamo), troviamo anche persone che stanno aderendo per scherno o per «mostrare quanto siate fo***tamente stupidi voi tutti».

Ultimamente, Kojima sta venendo tirato in ballo molto spesso e anche per cose che non lo riguardano affatto, come nel caso di Abandoned.

Del resto, coerentemente con il personaggio, lui stesso non si sottrae alla scena pubblica e sta rilanciando curiosità sul suo lavoro ai tempi di Metal Gear.

Al di là della scena pubblica, però, presso Kojima Productions si sta anche lavorando a qualcosa di nuovo, che per il momento resta avvolto nel mistero.