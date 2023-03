Hi-Rush è stato una sorpresa, e ora è un successo con numeri da record

Il lancio di Hi-Fi Rush, il nuovo titolo di Tango Gameworks, è stato una sorpresa per tutti sia per le modalità che per l’esistenza stessa del gioco.

Grazie alle potenzialità di Xbox Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon) il titolo è stato lanciato con uno shadowdrop da manuale, così che tutti i giocatori abbonati potessero provarlo immediatamente.

Anche se Hi-Fi Rush era in progettazione da ben prima che Xbox Game Pass esistesse addirittura, a dimostrazione del duro lavoro che c’è stato dietro al progetto.

E dopo l’entusiasmo iniziale è tempo di fare i conti con il successo del titolo, che oggi segna un importante record.

Molti si sono accorti del valore di Hi-Fi Rush perché, come riporta IGN US, il gioco action musicale ha raccolto davvero tantissimi giocatori.

Sono infatti ben due milioni le persone che hanno giocato al titolo di Tango Gameworks, stando alle ultime comunicazioni del team, che sul team ha celebrato il grande traguardo ringraziando tutti i giocatori che hanno deciso di essere rockstar.

Two million players have moved to the beat of @hifirush! Keep on being rockstars! pic.twitter.com/qY9S7ldevC — Bethesda (@bethesda) March 1, 2023

Due milioni di giocatori che si muovono a tempo con Chai e l’azione sfrenata di Hi-Fi Rush. Certo non si può parlare di vendite, ovviamente, perché molti di questi sono sicuramente utenti Xbox Game Pass.

Ma poco importa, perché molti giocatori si sono comunque fiondati su Steam nelle prime ore dopo l’uscita, colpiti dalla bellezza del titolo (che potete scoprire nella nostra recensione).

Certo Xbox Game Pass continua comunque ad essere una potenziale minaccia per le vendite, ma se non altro permette ai titoli di valore come Hi-Fi Rush di emergere.

Dal 25 gennaio ad oggi è comunque un ottimo record per il gioco, considerato il lancio repentino e l’uscita venuta fuori dal nulla.

Una bella soddisfazione sicuramente per Shinji Mikami che, di recente, ha deciso di lasciare Tango Gameworks proprio dopo l’uscita dell’ultimo progetto in cui era coinvolto.