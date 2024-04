Il nuovo gioco col gatto sarà gratis su Game Pass, a maggio

Durante l'Indie World di oggi è stato mostrato un gioco che mira a essere il "rivale" di Stray, ossia Little Kit, Big City.

Il gioco, che arriverà ovviamente anche su console Nintendo Switch, a quanto pare non dirà no anche alle altre piattaforme.

Ora, via social, il canale di Game Pass Tracker ha confermato che Little Kit, Big City sarà gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Il gioco è infatti in uscita il 9 maggio prossimo, ossia tra meno di un mese, anche sul catalogo Game Pass (mentre i preordini sono aperti dalla giornata di oggi per tutte le altre piattaforme).

In Little Kit, Big City vestiremo i panni - o meglio, il pelo - di un gatto alle prese con un gran numero di distrazioni mentre cerca di tornare a casa, in una città tutta da esplorare, aiutando anche gli altri animali che incontreremo.

La descrizione ufficiale recita:

Tornerai subito a casa o scoprirai cosa la grande città ha in serbo per te? Anche se, ovviamente, tornare a casa rimane la tua priorità. Chiaro. Beh, una delle tue priorità. Forse più una linea guida... Sicuramente è da qualche parte sulla tua lista di cose da fare! Ma prima? Esplorazione!

Ma non solo: il felino protagonista avrà a disposizione tanti cappelli per personalizzare il suo aspetto. Insomma, un gioco da tenere d'occhio se siete amanti dei gatti.

