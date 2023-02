Hi-Fi Rush | Recensione – Un grandioso viaggio a tempo di musica

Quando Xbox e Bethesda annunciarono il loro primo evento dedicato del 2023, ben pochi giocatori si sarebbero aspettati non solo un annuncio a sorpresa, ma addirittura un lancio immediato: durante lo show di pochi giorni fa è stato infatti svelato il nuovo titolo di Tango Gameworks, già pronta a mostrare al mondo la loro ultima creazione pochi mesi dopo Ghostwire Tokyo.

Proprio durante l’evento Developer_Direct è stato infatti annunciato il sorprendente Hi-Fi Rush, con la rivelazione che in pochi istanti sarebbe già stato disponibile, con tanto di download gratuito su Game Pass fin da subito al day-one. Il tutto accompagnato da un trailer accattivante che ci svela un rhythm action game colorato, in puro stile cartone animato e con una fortissima carica umoristica — non esattamente il tipo di gioco su cui ci aspetterebbe il contributo di Shinji Mikami, maestro dell’horror e delle atmosfere cupe che, pur non avendo diretto il titolo in prima persona, ha partecipato come produttore esecutivo.

Eppure, non solo l’ultima esclusiva Xbox Series X|S — disponibile anche su PC — funziona, ma trasuda amore in ogni suo singolo aspetto e risulta essere incredibilmente divertente, dimostrando anche che la casa di Redmond ha intenzione di cambiare marcia, dopo un 2022 decisamente deludente dal punto di vista delle uscite.

Quella che vi racconteremo in questa recensione è una piccola perla inaspettata, che potenzialmente potrebbe addirittura arrivare a candidarsi come una delle migliori produzioni dell’anno.

Passione rockstar

In quest’opera seguiremo le avventure di Chai, un ragazzo che nutre il desiderio di diventare una rockstar e decide di partecipare al progetto Armstrong della Vandelay, in grado di rimpiazzare i nostri arti con parti robotiche.

Tuttavia, qualcosa va storto e il suo lettore musicale rimarrà confinato saldamente nel petto — in altre parole, si potrebbe dire che la sua vita ora va letteralmente a ritmo di musica — il che spingerà l’azienda a lanciargli contro orde di robot nel tentativo di liberarsi del «difetto».

La premessa porterà il nostro inaspettato eroe a combattere contro i vertici dell’azienda in boss fight altamente spettacolari e sempre più folli, aiutato da amici che vogliono lottare per rendere l’azienda un posto migliore e che non pensi solamente al profitto.

A livello narrativo, pur non eccellendo particolarmente nella qualità e risultando anzi la vicenda dimenticabile e sbrigativa, le premesse sono quelle tipiche di una serie animata a tema, e non è un caso che Hi-Fi Rush scelga di adoperare uno stile cartoon in cel-shading davvero ben realizzato, che spesso riesce a mescolarsi sapientemente con cutscene da cartone animato e senza alcuna interruzione della fluidità d’azione.

Eccelle inoltre l’umorismo, sicuramente uno degli aspetti più brillanti di questa produzione: non passerà un momento della vostra avventura senza che possiate incontrare una battuta divertente, un evento insolito o addirittura alcune sottili citazioni videoludiche, passando da una cutscene in pieno stile Xenogears fino alla comparizione di alcuni noti personaggi di The Evil Within.

Ma questo è soltanto uno dei tantissimi valori aggiunti di una produzione che mira solamente a due aspetti: divertire il giocatore e riuscire a non annoiarlo mai. Anche, e soprattutto, con un gameplay ricco di sorprese.

Una rockstar inaspettata.

Avere la musica in corpo, letteralmente

Come accennato in apertura, Hi-Fi Rush è un vero proprio action game a tempo di ritmo, che trae principalmente ispirazione da serie come Devil May Cry: Chai è munito di una chitarra elettrica composta da frammenti metallici, ricombinabili in diversi aspetti e particolarmente devastanti contro i robot nemici, sfruttando diverse combinazioni di attacchi leggeri e pesanti.

Procedendo nei successivi livelli di gioco, il gameplay diventerà però sempre più complesso e si aggiungeranno nuovi elementi: non solo in termini di attacchi semplici e mosse speciali eseguibili durante la partita, ma anche con nuovi potenziamenti e l’arrivo di nuovi assistenti.

Durante le battaglie potrete infatti chiamare in qualunque momento i vostri amici a darvi una mano, non solo per liberarvi di alcuni effetti fastidiosi come barriere e scudi invincibili ma anche e soprattutto per poter estendere le vostre combo.

Scegliere l’assistente giusto al momento ideale diventa dunque una parte naturale del gameplay, contribuendo a rendere i combattimenti ancora più caotici e spettacolari allo stesso tempo, ma offrendo anche grande libertà di personalizzazione all’utente. Un esempio chiarissimo di questa intenzione emerge con la vostra prima assistente e aiutante Peppermint, pronta a infliggere una raffica di colpi di fuoco contro tutti i vostri avversari — richiamando ancora una volta i paragoni con mostri sacri del genere action.

I boss si riveleranno più pericolosi del previsto.

Hi-Fi Rush è una produzione che, come avrete ormai intuito, vuole premiare la libertà d’azione dei giocatori. Tuttavia, allo stesso tempo vige una regola ben precisa per sfruttare al meglio le meccaniche di gioco: seguire il ritmo dell’azione e della musica circostante.

La colonna sonora, di pregevole qualità non solo per le tracce su licenza ma anche e soprattutto per quelle originali, non è soltanto un accompagnamento, ma parte integrante del gameplay: seguendo i battiti potrete infatti apprendere il tempismo necessario per poter infliggere il maggior numero di danni possibile.

Se eseguirete le combo a tempo, Chai sarà in grado di liberarsi più facilmente dei suoi nemici grazie ad attacchi notevolmente aumentati, il che si rifletterà anche nel punteggio finale dopo ogni singola azione.

Il tempo sarà inoltre fondamentale nelle fasi più avanzate del gioco, quando dovrete imparare a parare e schivare determinati attacchi a raffica. Se non imparerete a dovere queste meccaniche, non solo avrete difficoltà a portare a termine le battaglie più complicate, ma potreste non essere neanche in grado di avanzare nella trama. Ed è anche per questo che è stata presa la scelta di introdurre tali meccaniche ben lontani dalle fasi iniziali di gioco, per dare il tempo agli utenti di abituarsi al nuovo stile di combattimento: una scelta sensata, ragionata e sicuramente non casuale, in grado di espandere il gameplay con i tempi corretti senza risultare caotica.

Lo confessiamo: CNMN è già diventato uno dei nostri personaggi preferiti.

Gli sviluppatori sono consapevoli che non tutti i giocatori potrebbero riuscire ad orientarsi adeguatamente per seguire il ritmo, motivo per il quale hanno anche pensato a una serie di accorgimenti: la possibilità di impostare un aiuto che indichi il giusto tempismo e la possibilità di sincronizzare adeguatamente azioni di gioco con il possibile ritardo delle vostre casse sonore – oltre alla presenza di numerose opzioni di accessibilità che mirano a non escludere davvero nessuno.

Del resto, la musica deve unire le persone, mai dividerle: un’operazione che rende il tutto anche un titolo perfetto per sbandierare la varietà e il potenziale di Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento su Amazon).

Basta solo seguire il ritmo

Oltre alle consuete e immancabili battaglie ad alto tasso adrenalinico, il ritmo è presente in ogni aspetto dell’overworld di gioco, anche nelle fasi platform: non mancheranno infatti piattaforme che potranno sollevarsi o abbassarsi in base al tempo, o altre aree in cui sarà necessario saltare con il giusto tempismo per poter arrivare alla fase successiva. Un meccanismo che si espanderà anche per i nostri alleati, che sfrutteranno le loro abilità per consentirci di avanzare, ma solo a patto di una corretta mira e di rilasciare il relativo pulsante al momento giusto.

Purtroppo, dobbiamo sottolineare che le fasi platform sono uno degli aspetti su cui il titolo fa vedere qualche piccola lacuna, a causa della scarsa mobilità del protagonista e una certa legnosità di fondo, anche se non si tratta di nulla che non si sia già visto in altri titoli action: una carenza che sembra comunque essere stata prevista anche dallo stesso team di sviluppo, che ha volutamente evitato di introdurre fasi particolarmente problematiche.

Insomma, non dovreste rimanere affatto incastrati nella stessa area, dato che il tutto resta comunque molto accessibile nel complesso, ma data la grande cura risposta in ogni altro singolo aspetto del gioco avremmo gradito una maggiore attenzione in più a queste meccaniche, pur essendo un problema di poco conto.

Il ritmo vi è chiaro? Sarà meglio per voi.

Hi-Fi Rush non ha una durata particolarmente longeva — abbiamo impiegato circa dieci ore per finire la campagna, prendendoci il tempo necessario per esplorare tutte le ambientazioni — ma ogni singolo livello presenta, se non una novità permanente a livello di gameplay, almeno una nuova “gimmick” per non rendere mai il tutto monotono: potrà dunque capitare di prendere improvvisamente il controllo di un personaggio non giocabile, affrontare delle fasi side scrolling in 2D o perfino ritrovarsi a combattere orde di robot per proteggere un obiettivo importante.

Ma se, comunque, non fosse sufficiente per i giocatori più esperti, oltre alla possibilità di provare più volte i livelli per scoprire tutti i segreti e completare tutti gli obiettivi, ci sarà anche quella di affrontare la Torre Ritmo, una vera e propria variante del Bloody Palace di Devil May Cry – e, come prevedibile, particolarmente difficile da portare a termine e pensata per chi si vuole davvero impegnare.

Vogliamo inoltre sottolineare la presenza di un doppiaggio completo in lingua italiana e di buona qualità: un aspetto sicuramente non da poco e che rispecchia in perfetto il valore e l’impegno riposto in questa produzione, che solo all’apparenza potrebbe sembrare un gioco approssimativo.

La parola chiave di Hi-Fi Rush che riesce a descrivere al meglio questa nuova opera è originalità: anche se il gameplay di base è chiaramente derivativo da altri grandi esponenti del genere, ciò che riesce a fare la produzione di Tango Gameworks è utilizzare ogni singola arma a sua disposizione per non fare mai annoiare il giocatore, costruendo così un’avventura destinata a restare a lungo nei ricordi di tutti i giocatori che l’hanno affrontata.

E di certo non è poco, considerando che fino a pochi giorni prima del lancio nessun giocatore aveva nemmeno idea della sua esistenza.

Versione recensita: Xbox Series X