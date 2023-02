Shinji Mikami, il papà di Resident Evil dice addio a Tango Gameworks dopo 12 anni

Bethesda ha appena annunciato a sorpresa una decisione che non farà felici molti fan: Shinji Mikami, l’autore di videogiochi noto soprattutto per aver creato Resident Evil, ha deciso di lasciare lo studio Tango Gameworks dopo ben 12 anni.

Mikami ha dato il suo importante contributo a molte delle produzioni dello studio, come la saga The Evil Within, Ghostwire Tokyo e, più recentemente, a Hi-Fi Rush (lo trovate su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon).

Come riportato da TrueAchievements, l’annuncio sarebbe arrivato tramite una mail che Todd Vaughn avrebbe mandato a tutti gli impiegati di ZeniMax: la mail sarebbe già stata confermata come veritiera e autentica, annunciando la decisione dello storico autore di videogiochi.

Si tratta inevitabilmente di un brutto colpo anche per gli Xbox Game Studios, data la recente acquisizione di tutto il gruppo Bethesda: non è chiaro come mai abbia preso questa decisione, ma sembra che sarà resa ufficiale solo nei prossimi mesi.

Non solo horror: Shinji Mikami ha dato il suo contributo anche a Hi-Fi Rush.

Nella mail inviata ai dipendenti, Todd Vaughn spiega che il contributo di Shinji Mikami era fondamentale per Tango Gameworks, dato che era una figura chiave anche per gli sviluppatori più inesperti della compagnia:

«Vi scrivo oggi per farvi sapere che Shinji Mikami, capo dello studio Tango Gameworks, ha deciso di lasciare nei prossimi mesi. Mikami-san è stato un leader creativo e un mentore di supporto per i giovani sviluppatori di Tango per 12 anni grazie ai suoi lavori sul franchise The Evil Within, Ghostwire: Tokyo e, naturalmente, Hi-Fi Rush».

In ogni caso, Vaughn spiega che i piani dello studio non sono cambiati in seguito all’addio: Tango Gameworks continuerà a lavorare come da programma sui suoi prossimi progetti e supporterà in futuro Ghostwire Tokyo e Hi-Fi Rush.

Ricordiamo che Shinji Mikami ha ormai dato il suo contributo al medium videoludico per ben 33 anni, lavorando non solo sui franchise già citati, ma anche su importanti IP come Dino Crisis, Viewtiful Joe e Vanquish.

Curiosamente, il director aveva però ammesso che non è Resident Evil 4 il suo “gioco migliore”, ma un’altra produzione uscita grazie anche al contributo di Hideki Kamiya: stiamo parlando di God Hand, action a scorrimento dell’era PS2.

Nel corso di una nostra intervista esclusiva a Tango Gameworks, lo studio ci aveva rivelato che Mikami stava lavorando a un gioco «sorprendente» che i fan non si sarebbero mai aspettati.

Quella produzione, come è ormai noto, si è rivelata essere Hi-Fi Rush: un piccolo gioiello che rappresenta anche un’ottima vetrina pubblicitaria per Xbox Game Pass, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione dedicata.

Non sappiamo adesso quale sia il futuro del celebre autore, ma da parte nostra non possiamo che augurargli buona fortuna per tutto: vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori novità.