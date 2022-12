Henry Cavill saluta Superman e Geralt, ma ora è arrivata la «proposta» della vita

Sono giornate (mesi?) concitate per Henry Cavill, l’ex interprete di Geralt di Rivia che ha ora perso anche il suo ruolo di Superman nel DC Universe.

Dopo la notizia che ha colto di sorpresa anche i fan dello show Netflix e dei rispettivi videogiochi, non sembra infatti un buon momento per la star in questione.

Nonostante siano in molti a rivolere Cavill come Geralt, pensiamo sia piuttosto difficile che Netflix possa decidere di assumere nuovamente l’attore protagonista.

Ora, come riportato anche da Gaming Bible, sembra proprio che qualcuno abbia intenzione di dare a Cavill una terza possibilità, in un nuovo film o una nuova serie televisiva di Warhammer.

L’attore Rahul Kohli, che ricorderete per iZombie, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass, ha infatti chiesto a Henry Cavill se sarebbe interessato a realizzare un film o una serie TV di Warhammer, cosa questa che ha mandato i fan in delirio.

L’attore, che non tornerà a vestire i panni di Superman, ha confermato in seguito a una dichiarazione di James Gunn e Peter Safran che il suo futuro dell’universo cinematografico DC è concluso.

Nonostante la delusione, Cavill ha lodato i dirigenti e ha augurato il meglio a tutti coloro che sono coinvolti nel nuovo DCU.

Quindi, prevedibilmente, l’agenda di Cavill è più vuota di quanto lui e il suo agente avessero previsto. Kohli è subito intervenuto per suggerire che lui e la star dovrebbero collaborare e sviluppare un nuovo adattamento dell’universo di Warhammer, sia esso un lungometraggio o una serie televisiva.

Hey Henry, fuck it, let’s make a Warhammer movie/limited series. Kind regards, Rahul — Rahul Kohli (@RahulKohli13) December 15, 2022

«Hey Henry, fanc*lo, facciamo un film o una serie su Warhammer», ha twittato Kohli, tanto che anche l’attore Asa Butterfield si è buttato nella mischia: «Per favore. Interpreterò un servitore se necessario».

Del resto, Cavill aveva rivelato di aver trovato parecchio tempo libero per sfondarsi a Total War Warhammer III, in cui è diventato incredibilmente anche un Easter Egg.

Ma non solo: la star, già noto appassionato e ottimo gamer, ha dichiarato che è solo una questione di tempo prima che produrrà un videogioco.