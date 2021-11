Hellblade Senua’s Sacrifice fa una salto nella next-gen inaspettato

Hellblade Senua’s Sacrifice è uno di quei giochi in grado di rimanerti nelle viscere, un’avventura tanto affascinante quanto disturbante e unica, specie per la sua capacità di trattare tematiche delicate come le patologie mentali.

L’action adventure di Ninja Theory è infatti un titolo che non fa sconti a nessuno, tirando in ballo problemi reali come le allucinazioni, la paranoia e la schizofrenia.

Cosa nota che il sequel sia in lavorazione da mesi per console Xbox Series X|S e PC, ma a quanto pare il primo capitolo ha ancora molto da dire, specie per chi non ha ancora avuto il piacere di giocarci.