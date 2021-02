Hellblade 2, spettacolare immagine da Ninja Theory per Senua!

Uno dei videogiochi più attesi dagli appassionati, tra quelli in realizzazione presso gli Xbox Game Studios, è indubbiamente Senua’s Saga: Hellblade 2. Il ritorno della guerriera di Ninja Theory, ricorderete, fu uno dei cavalli di battaglia dell’offerta di Xbox Series X e i fan stanno aspettando di vedere delle novità per il gioco, tra cui magari una finestra di lancio più specifica possibile.

In attesa di queste informazioni, ecco che i ragazzi di Ninja Theory si stanno sbizzarrendo e hanno condiviso oggi una nuova immagine per mettere in mostra le luci cinematiche del loro gioco: si tratta delle illuminazioni “di scena” che vengono utilizzate nella realizzazione delle cut-scene. L’effetto, potete vederlo da voi, ha dello spettacolare – e aiuta anche il formato ultrawide scelto per la condivisione dell’immagine, dal fortissimo richiamo cinematografico.

Lasciamo che siate voi a farvi la vostra idea (cliccate sull’immagine per ingrandirla), mentre Senua è divisa tra la forte luce ambrata a destra e il buio bronzeo alla sua sinistra.

Nel tweet dove è stata condivisa l’immagine, lanciato con l’hashtag #TheNinjaDiaries, leggiamo:

Ecco un esperimento per le luci cinematiche di Senua’s Saga: Hellblade II.

Vi ricordiamo che Ninja Theory sta lavorando anche all’affascinante Project Mara, che solo pochi giorni fa è stato mostrato in un video dietro le quinte dove il realismo ha colpito particolarmente pubblico e critica.

L’originale Hellblade è arrivato nel corso del 2017 e ha conquistato la community dei videogiocatori sia per le sue atmosfere che per la forza dei temi trattati, capaci di intrecciarsi alle meccaniche di gioco e, soprattutto, all’utilizzo del comparto sonoro. Riuscirà Senua a fare nuovamente breccia nel cuore dei giocatori? Aspettiamo di scoprirlo, appena Senua’s Saga: Hellblade II arriverà finalmente su Windows e Xbox.