Hellblade: giocatore traduce una misteriosa iscrizione runica

Hellblade: Senua’s Sacrifice è stato uno dei giochi più affascinanti e oscuri tra quelli usciti nella passata generazione, complice un’ambientazione decisamente inquietante.

L’action adventure targato Ninja Theory è anche un gioco in grado di trattare tematiche particolarmente delicate, come ad esempio alcune gravi patologie mentali.

Com’è noto ormai da diversi mesi il sequel è in lavorazione per Xbox Series X|S e PC, sperando che il risultato finale sia all’altezza del primo capitolo.

Purtroppo, però, c’è da aspettare: il nuovo gioco non vedrà infatti la luce a breve, cosa questa che ha spinto un gran numero di giocatore a scovare chicche e curiosità della prima avventura di Senua.

Un giocatore è infatti incappato in una Lorestone con una strana iscrizione runica che non è stato in grado di tradurre, perlomeno inizialmente.

Le Lorestone sono dei particolari monoliti di pietra che Senua troverà sul suo percorso: posizionandosi di fronte ad esse, la protagonista scoprirà ogni volta nuovi dettagli sulla storia del gioco.

In Hellblade vi sono infatti ben 44 “pietre della conoscenza” in totale, attivabili con la semplice pressione del tasto R2.

Le rune sulla Lorestone sono raggruppate a cerchio e dicono quanto segue:

ᛊᛖᛖᚲ ᚺᛖᛚᚨᛊ ᛏᚱᚢᛏᚺ ᛁᚾ ᛗᛁᚱᚱᛟᚱ ᚷᛟᛞᛊ ᛒᛖᛏᚱᚨᛃ ᚢᛊ ᚢᚾᛗᚨᛊᚲ ᚠᛖᚨᚱ

Grazie a un vero e proprio traduttore di rune scovato da un utente Reddit (utilizzabile a questo link) l’iscrizione recita: «cerca la verità nello specchio, gli dei ci tradiscono smascherano la paura».

Si tratta solo di una tra le tantissime iscrizioni presenti nel gioco targato Ninja Theory, le quali aiutano a immergere il giocatore in un’avventura a suo modo unica.

Ricordiamo anche che poche settimane fa un utente ha portato all’attenzione il fatto che la prima avventura di Senua ha un finale segreto decisamente poco noto.

Ma non solo: gli sviluppatori ci hanno di permesso permesso di farci un’idea circa le performance tecniche del nuovo Senua’s Saga: Hellblade II.

Infine, Ninja Theory è attualmente al lavoro anche su Project Mara, un titolo che farà sicuramente la gioia dei fan dell’horror puro.