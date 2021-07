Hellblade, ecco i boss più spaventosi del gioco

Hellblade: Senua’s Sacrifice è un gioco tanto oscuro quanto inquietante, sia per l’ambientazione principale che per i nemici che saremo chiamati ad affrontare nel corso dell’avventura.

L’action adventure sviluppato da Ninja Theory è stato un titolo piuttosto importante anche e soprattutto per la maniera in cui ha trattato le patologie mentali.

E se il sequel è da tempo in lavorazione per Xbox Series X|S e PC, in molti proprio non riescono a dimenticare il primo capitolo.

Questo è dimostrato anche dalla curiosità di moltissimi giocatori, come ad esempio l’utente che ha da poco decifrato una misteriosa iscrizione runica.

Ora, come riportato anche su Reddit, un altro giocatore ha deciso di realizzare un video in cui elenca i più spaventosi boss presenti in Hellblade.

Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora giocato al titolo in questione, visto che da ora seguiranno pesanti spoiler su trama e personaggi.

Poco sotto, il filmato che mostra le varie cut-scene coi boss presenti nel gioco:

Il primo è Valravn – Dio dell’illusione, affrontabile con un classico combattimento all’arma bianca, seguito dal facile Surtr – Dio del fuoco, molto lento e battibile schivando lateralmente prima di infierire colpi pesanti.

A loro si aggiunge Fenrir, il terzo boss che incontrerete in Hellblade: questi utilizza solo attacchi a distanza ravvicinata, è grande, lento ma potente.

L’ultimo boss è Hela: in questo caso la creatura rimane seduta al centro dell’arena, con numerosi nemici che assaliranno Senua. L’unico modo per batterla è lasciare che i nemici la uccidano (altresì continueranno ad apparire all’infinito).

Chissà se anche per quanto riguarda il sequel, Senua’s Saga Hellblade II, saremo chiamati ad affrontare creature altrettanto raccapriccianti, in grado di esplorare ancora di più la psiche della protagonista.

Ricordiamo anche che alcuni giorni fa qualcuno ha ricordato che Hellblade ha un finale segreto che molti non conoscono.

Ma non solo: Ninja Theory è al lavoro anche su Project Mara, un gioco maggiormente incentrato sull’elemento horror che promette di essere realmente interessante.