Hellblade 2 vedrà un inquietante ritorno dal primo capitolo

Senua’s Saga Hellblade 2 è uno dei titoli più attesi da tutti i possessori di Xbox, specie per l’ottimo lavoro che stanno mettendo in piedi di ragazzi di Ninja Theory.

Il sequel dell’action adventure uscito pochi anni fa promette di replicare le tematiche adulte legate a problemi mentali come le allucinazioni o la schizofrenia.

Questo senza contare che, stando alle promesse, Hellblade 2 farà sfigurare il suo predecessore, riducendolo quasi a semplice titolo indie.

Dopo essersi lasciato ammirare anche ai The Game Awards di dicembre, i ragazzi del team di sviluppo hanno ora rilasciato un breve video dietro le quinte.

Via Twitter, una clip ha mostrato il ritorno delle Furie, ossia l’insieme di voci maschili e femminili che sussurrano parole e frasi a Senua mentre viaggia nelle profondità di Helheim.

Queste voci nella sua testa osservano le sue azioni e le commentano, mentre la incoraggiano o tentano di farla desistere, a volte in modo contraddittorio.

Si tratta di fatto dei sintomi più evidenti della malattia mentale di Senua, in grado di parlare all’orecchio del giocatore come se ci fossero più voci soprapposte e provenienti da direzioni differenti.

The Furies return in Senua's Saga: Hellblade II, so we were thrilled to invite @StevenPHartley, Helen and Abbi from the original cast to our brand-new studio.

Contains binaural audio pic.twitter.com/29KFnLyuCM

— Ninja Theory (@NinjaTheory) February 11, 2022