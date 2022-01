Hellblade 2 mostra uno scenario davvero da incubo

Senua’s Saga Hellblade 2 è sicuramente in cima alla lista dei titoli più attesi da tutti i possessori di piattaforma, specie per l’ottimo curriculum dei ragazzi di Ninja Theory.

Il sequel del suggestivo action adventure uscito alcuni anni fa promette infatti di avere tutte le carte in regola per bissare il successo del capitolo originale, il quale faceva leva su tematiche delicate come le allucinazioni e la schizofrenia.

Gli ultimi scatti del volto della protagonista Senua ci hanno permesso di farci un’idea sommaria del livello qualitativo di questo sequel, invero davvero alto.

Ora, dopo essersi, lasciato ammirare anche ai The Game Awards di dicembre, è il turno di un nuovo sguardo alle suggestive – e inquietanti – ambientazioni di gioco.

Ora, attraverso i canali social dello sviluppatore, è stato infatti rilasciato un artwork inedito che mostra una delle location che andremo a visitare nel corso dell’avventura principale.

Si tratta, nello specifico, di una concept art che mostra l’insediamento sulla spiaggia visto anche nel trailer gameplay dei TGA, realizzato a cura del bravissimo Marco Teixeira.

L’immagine mostra una panoramica della location in cui Senua, assieme ad altri soldati, tenteranno il tutto per tutto per eliminare una gigantesca creatura umanoide nascosta in una grotta.

Shore settlement concept art by Expert Concept Ninja Marco Teixeira pic.twitter.com/snrtkkVTMk — Ninja Theory (@NinjaTheory) January 28, 2022

Ricordiamo che la nuova avventura di Senua girerà grazie alla potenza del nuovo motore grafico Unreal Engine 5, ragion per cui non vediamo l’ora di poter ammirare nuovamente in-game questa e altre ambientazioni di Hellblade 2.

Staremo a vedere se il sequel riuscirà a superare l’originale Hellblade che, seppur non perfetto dal punto di vista del gameplay, aveva fatto ampiamente parlare di sé.

Del resto, parliamo di un titolo che ha fatto innamorare anche Hideo Kojima in persona, cosa questa che vorrà pur dire qualcosa, non trovate?