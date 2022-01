Hellblade 2 è pura next-gen in questi nuovi scatti ravvicinati

Senua’s Saga Hellblade II è uno di quei giochi che i possessori di Xbox attendono con trepidazione, specie per l’ottimo primo capitolo rilasciato ormai diversi anni fa.

Il sequel dell’action adventure di Ninja Theory è infatti un titolo che promette di bissare il successo dell’episodio originale, incentrato su allucinazioni, paranoia e schizofrenia.

Il sequel è infatti in lavorazione ormai da mesi per console Xbox Series X|S e PC, lasciandosi ammirare anche ai recenti The Game Awards.

Del resto, parliamo di un gioco che sembra aver fatto innamorare anche una leggenda come Hideo Kojima, cosa questa che sicuramente non lascia indifferenti.

Ora, attraverso i suoi canali social ufficiali, il team Ninja Theory è tornata a mostrare la nuova avventura di Senua, e lo ha fatto con due nuovi scatti davvero notevoli.

Questi ritraggono infatti il viso della protagonista, reso ancora più realistico grazie all’utilizzo del potente Unreal Engine 5.

Il volto di Senua, che avrà anche questa volta le fattezze dell’attrice Melina Juergens, risulta essere assolutamente espressivo e verosimile, tanto da essere pressoché perfetto in ogni dettaglio, ruga o macchia della pelle.

Poco sotto, il tweet di Ninja Theory che mostra le due immagini in questione:

Senua is brought to life in Senua's Saga: Hellblade II thanks to our development of skin and eye materials using studio references. pic.twitter.com/dTX2ETJmAK

— Ninja Theory (@NinjaTheory) January 20, 2022