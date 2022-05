Hellblade 2, il gigante prende vita (in Unreal Engine 5)

Senua’s Saga Hellblade 2, uno dei titoli più attesi da tutti i possessori di piattaforma Xbox: ora, il gioco si mostra con una nuova clip che mette in risalto lo spaventoso gigante.

Il sequel dell’action adventure uscito diversi anni fa (e che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) promette infatti di bissare il successo del primo gioco.

Rendere il seguito di Hellblade molto più bello rispetto al predecessore – riducendo quest’ultimo a un semplice titolo indie – è infatti l’idea alla base del gioco.

Che il gioco avrà un impatto diverso rispetto al capitolo originale è cosa nota, sebbene il titolo sembra guadagnare spessore ogni mese che passa.

Ora, come riportato sui canali social dello sviluppatore, i ragazzi di Ninja Theory hanno rilasciato un frammento che svela i segreti del video gameplay in Unreal Engine 5 mostrato durante i TGA 2021.

Nello specifico, si tratta di una delle sessioni di motion capture atte a replicare nel gioco la mostruosa creatura gigante vista sulla spiaggia.

Nel video sottostante vediamo infatti il osiddetto Character Art Director che da forma alle animazioni e al design del colossale avversario.

Big, but believable. See how we brought this giant character to life. pic.twitter.com/hpcdFsGrVZ

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 27, 2022