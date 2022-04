Hellblade 2 mostra le ambientazioni del gioco (e sono inquietanti)

Senua’s Saga Hellblade 2, uno dei titoli più attesi da tutti i possessori di Xbox, si mostra con una nuova immagine davvero sorprendente che mostra una spiaggia islandese, ricostruita con la potenza dell’Unreal Engine 5.

Il sequel del suggestivo action adventure uscito alcuni anni fa (e che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) promette infatti di proporre nuove location realmente sorprendenti.

L’idea dei Ninja Theory, infatti, è quella di rendere il seguito di Hellblade molto più bello rispetto al predecessore, riducendo quest’ultimo a un semplice titolo indie.

Del resto, la nuova avventura di Senua avrà un impatto piuttosto diverso rispetto al capitolo madre, con alcune modifiche anche e soprattutto dal punto di vista strutturale.

Via Twitter, il team di sviluppo inglese ha approfittato della Giornata della Terra per mostrare una delle ambientazioni che potremo esplorare del secondo capitolo della saga.

L’immagine, realizzate con l’effetto ‘Panorama’ tipico degli smartphone di ultima generazione, mostra una parte del litorale di Djúpalónssandur.

La location risalta all’occhio grazie alla presenza di una spiaggia di sabbia nera, per un look decisamente inquietante e in linea con gli scenari del primo Hellblade.

Djúpalónssandur Beach, Iceland, over one thousand years ago #EarthDay pic.twitter.com/cDAW8cISRF — Ninja Theory (@NinjaTheory) April 22, 2022

Ninja Theory ha confermato che si tratta di un’immagine realizzata col motore di gioco e non di una foto reale, che di base ci permette di farci un’idea di ciò che Hellblade 2 metterà in mostra nel prodotto finale.

Staremo a vedere se tutto ciò andrà di pari passo a tematiche adulte e delicate, anche relative a problemi mentali come allucinazioni o la schizofrenia (come visto nell’episodio originale, divenuto col tempo un vero e proprio cult).

Questo, unito alle suggestive ambientazioni che andremo a visitare, rendono l’attesa di questo sequel davvero spasmodica.

Del resto, la nuova avventura di Senua girerà grazie alla potenza del nuovo motore grafico UE5, quindi lo spettacolo sarà sicuramente garantito.