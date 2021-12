Halo Infinite, un giocatore ha compiuto la multi-kill più epica di sempre

Il fucile da cecchino di Halo Infinite è un’arma molto, ma molto potente, tanto che ora un nuovo video diventato virale in brevissimo tempo mostra quanto è davvero potente questa arma a distanza.

Il titolo, che sarà disponibile all’interno di Xbox Game Pass, sta già dando il massimo per quanto riguarda il comparto multigiocatore.

Al netto del multiplayer, c’è una brutta notizia per quanto riguarda l’uscita della campagna co-op, che è stata rinviata rispetto alla data di uscita iniziale.

Vero anche che il battle pass verrà sistemato proprio in questi giorni, quindi non tutti i mali vengono per nuocere, nonostante tutto.

In una nuova clip caricata dall’utente sakanayalugang su Twitter, un totale di ben 23 spartani sono stati uccisi in un solo colpo di fucile ben piazzato.

L’arma è infatti abbastanza forte da uccidere tutti i nemici, con un singolo colpo alla testa. Nella clip vediamo infatti i giocatori abbattuti cadere all’indietro, mentre i punti dell’utente principale iniziano ad accumularsi.

Questo permette al giocatore di portare a casa una massiccia multi-uccisione che probabilmente nessun’altro al mondo sarà in grado di replicare, perlomeno durante un match online.

In basso, il breve video che mostra l’uccisione di gruppo più epica e massiccia di sempre (via GameSpot).

Sempre parlando del prossimo capitolo della saga di Halo, se non avete idea di ciò che vi aspetta vi invitiamo a visionare questo video confronto tra la versione del gioco più moderna e quella mostrata diversi mesi fa.

Ma non solo: Halo Infinite è già diventato il miglior lancio Xbox di sempre su Steam, lasciando sperare circa il successo di questo nuovo episodio del franchise.

Infine, se avete bisogno di sapere come entrare in possesso del gioco e delle sue edizioni limitate, qui trovate la nostra guida all’acquisto.