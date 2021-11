Halo Infinite, quanto è migliorata la campagna? Lo svela il video confronto

La prima presentazione della campagna di Halo Infinite non aveva convinto pienamente molti fan, dando l’impressione di essere un gioco, da un punto di vista tecnico, di aver ancora bisogno di qualche piccolo accorgimento.

Anche gli sviluppatori di 343 Industries se ne resero conto, annunciandone il rinvio: il lancio era inizialmente previsto in contemporanea con Xbox Series X e Series S.

La presentazione generò anche il popolare meme di Craig il Brute, mostrato recentemente proprio dal team con il suo nuovo aspetto ed una folta barba.

Di conseguenza, è possibile affermare con certezza che il Craig che tutti abbiamo conosciuto e amato è ufficialmente morto, ed in fondo è meglio così per tutti.

L’iconico Brute non è stato però l’unico elemento della campagna che è stato cambiato, ma sono state apportate tante altre piccole migliorie che hanno reso il titolo visivamente più spettacolare.

Game Informer (via GamingBolt) ha dunque pubblicato un nuovo video confronto relativo alla modalità campagna, che mostra nel dettaglio come è cambiato Halo Infinite dal 2020 ad oggi.

Nel filmato è possibile non solo osservare gli evidenti cambiamenti a livello visivo, ma anche che 343 Industries ha sfruttato il tempo extra a propria disposizione per migliorare ulteriormente il gameplay, sia per le meccaniche shooting che per quanto riguarda la guida dei veicoli.

Il video permette anche di poter osservare tanti nuovi elementi della campagna di Halo Infinite che durante la presentazione del 2020 non sono stati visibili: potete ammirarli nel dettaglio qui di seguito.

Non si tratta di una comparazione 1:1, dato che spesso i filmati non coincideranno esattamente con ciò che è stato mostrato un anno fa, ma il gameplay riesce comunque a mostrare in maniera soddisfacente tutti i miglioramenti apportati.

Insomma, gli sviluppatori sono ormai quasi pronti a lanciare ufficialmente la campagna: nel frattempo, ricordiamo che è già disponibile la modalità multiplayer completamente gratis, senza costi aggiuntivi.

Una strategia che ha già portato i suoi primi frutti, dato che Halo Infinite è già diventato il miglior lancio Xbox di sempre su Steam.