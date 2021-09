Halo Infinite: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo un’attesa durata anni, finalmente Microsoft ha annunciato la data d’uscita di Halo Infinite, ultimo capitolo della celeberrima serie che introdurrà diverse novità rispetto al passato. Innanzitutto, avremo a disposizione un vasto open world da esplorare sulle superficie dello Zeta Halo, dove potremo partecipare a vere e proprie battaglie su larga scala. Al momento, la storia della campagna single player appare ancora un po’ oscura, ma siamo fiduciosi che riserverà qualche bella sorpresa.

Uno dei punti di forza di Halo Infinite sarà sicuramente, come da tradizione, dato dal multiplayer, che “si poggia su tre pilastri fondamentali: sarà gratuito, sarà offerto senza alcuna barriera grazie a cross-save e cross-progression attraverso PC, cloud e console, e sarà una piattaforma che si evolverà col tempo, attraverso stagioni spalmate su più anni, ad alto tasso tecnico come testimoniato dall’ambizione dei 120fps” – come affermato dal nostro Paolo Sirio della sua anteprima.

Anche nel nostro provato, abbiamo detto che “[Halo Infinite] ha la possibilità – grazie ai mezzi con cui potrà diffondersi, in primis gratuità del multiplayer e inclusione multipiattaforma su Xbox Game Pass (e su Steam) – di diventare [il capitolo] più popolare“.

Halo Infinite è attualmente in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 8 dicembre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

