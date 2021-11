Halo Infinite, team di sviluppo sul reveal: “sapevamo di non essere pronti”

Il comparto multiplayer di Halo Infinite è finalmente disponibile da qualche giorno, e da allora lo shooter di Xbox è diventato il centro dell’attenzione.

Il titolo, che sarà disponibile all’interno di Xbox Game Pass, diventerà completo quando sarà disponibile anche la campagna single player.

L’avventura di Halo Infinite sarà molto corposa e con tante novità, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima che trovate a questo indirizzo.

Purtroppo c’è una brutta notizia per quanto riguarda l’uscita della campagna co-op, che verrà rinviata rispetto alla data di uscita iniziale.

Ma se c’è una cosa per cui ricordiamo Halo Infinite è sicuramente il primo reveal, che ha scatenato meme e reazioni molto scomposte.

Il momento in cui abbiamo conosciuto per la prima Craig il Bruto è stato decisivo per il titolo, che fu rinviato all’epoca proprio per aggiustare le cose.

Fortunamente 343 Industries ha saputo ribaltare la situazione, e ai microfoni di VGC ha raccontato come è stato vivere questo ultimo anno di lavoro.

Dall’intervista viene fuori che, ovviamente, il team ha lavorato moltissimo agli aspetti più critici di Halo Infinite nell’ultimo periodo. Ma c’è stata anche la possibilità di parlare del suddetto reveal:

«Sapevamo di non essere pronti lo scorso anno quando l’abbiamo mostrato, ma dovevamo esserci per Xbox, dovevamo mostrare il gameplay, esaltare le persone. Avevamo già una lunga lista di cose che dovevano essere migliorate e completate, e siamo stati fortunati ad avere quel tempo in più da Microsoft ed Xbox per finirle.»

Un dettaglio interessante per quanto riguarda il discusso reveal, che dimostra quanto Microsoft avesse probabilmente il rinvio pronto in canna, nonostante tutto.

Il lavoro di 343 Industries è stato assolutamente pregevole, e se non ne avete idea vi invitiamo a controllare questo videconfronto tra le due versioni del gioco.

Halo Infinite, il suo comparto multiplayer almeno, è già un successo dal lancio, anche se ci sono cose da migliorare per cui i fan si stanno lamentando.

Parlando del passato di Xbox, invece, di recente si è tornati a parlare di uno degli episodi più spigolosi: il caso Scalebound.