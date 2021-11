Halo Infinite è un successo, ma i fan si lamentano comunque di una cosa

Il lancio a sorpresa del multiplayer gratuito di Halo Infinite avvenuto durante la giornata di ieri sembra aver ottenuto i risultati che il team Xbox sperava.

Giusto il tempo di smaltire Forza Horizon 5, che i giocatori Xbox si sono ritrovati con un altro bel pezzo da novanta con cui giocare.

Il multiplayer online gratuito è stato reso disponibile ieri, al termine di una speciale diretta per celebrare i venti anni di Xbox e di Halo, ovviamente.

Ed è stato un successo, soprattutto su Steam dove Halo Infinite è risultato il gioco Xbox ad avere il lancio migliore di sempre.

Ovviamente non tutto può andare sempre per il verso giusto, e soprattutto quando c’è una platea così ampia vista la natura free-to-play, ci saranno sempre delle lamentele.

Che siano fondate oppure no, ma Kotaku riporta che una parte della community si sta lamentando riguardo ad un aspetto di Halo Infinite in particolare.

Come ogni titolo free-to-play dell’era moderna, anche lo storico shooter di Microsoft ha un battle pass con dei contenuti cosmetici da sbloccare, come da Fortnite in poi.

Ci sono dei contenuti che si possono sbloccare gratuitamente ed altri che, come di consueto, sono accessibili solamente con la versione premium (a pagamento) del battle pass.

Qual è il problema, quindi? I giocatori si stanno lamentando che avanzare di livello nel battle pass di Halo Infinite è troppo tedioso. Il problema principale è che i punti esperienza si ottengono soltanto superando le ormai canoniche sfide settimanale e giornaliere, mentre non viene dato nessun altro bonus.

Quindi non si possono ottenere punti semplicemente portando a termine le partite, e anche le richieste per superare le sfide a volte sono davvero troppo complesse e macchinose.

Sperando che 343 Industries possa porre presto rimedio, per il quale non c’è pace dai tempi di Craig il Bruto, per ora vi conviene solamente sperare di superare più sfide possibile in fretta.

Un titolo che finora ha dimostrato di sapersi mantenere fedele, e non rincorrere tendenze che ormai sono sempre più diffuse nel mondo dei videogiochi.

Per i veri Spartan che stanno giocando in queste ore ad Halo Infinite, sappiate che c’è un sapone adatto a voi. Sì, un sapone.