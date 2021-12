Halo Infinite, i giocatori stanno impazzendo… per delle orecchie da gatto

Come sapete, il multiplayer online di Halo Infinite è free-to-play e, come ogni titoli di questo tipo, si basa moltissimo sui contenuti cosmetici da acquistare separatamente.

Il tutto con il classico sistema di doppie valute, tra quella virtuale e quella reale convertita in crediti di gioco, con i quali acquistare accessori di ogni tipo.

Il multiplayer di Halo Infinite in generale si è aggiornato anche con tante modalità di gioco aggiuntive, tra cui anche quelle più amate di sempre dai giocatori.

Anche se i problemi non stanno mancando, perché il crossplay obbligatorio sta facendo infuriare tutta la community ma, per adesso, non è possibile disattivarlo.

Il battle pass è ricco di skin e collezionabili, peccato per il sistema di progressione.

All’interno di Halo Infinite, come succedeva in passato, si può personalizzare il proprio Spartan di tutto punto, dal colore dell’armatura agli accessori, anche per le armi.

Visto che questa porzione del gioco è free-to-play ci sono elementi che si sbloccano semplicemente giocando, altri che sono disponibili solo per chi acquista il battle pass e, come sempre, alcuni si acquistano direttamente.

Tra questi ultimi ne sta spopolando uno in particolare, un set che dona agli implacabili Spartan… delle orecchie da gatto.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, le orecchie vanno a formare una sorta di padiglione acustico per l’elmo dello Spartan. L’oggetto è parte di un bundle da €10 (in valuta di gioco), che comprende anche un colore per l’armatura a tema ed un ciondolo per le armi.

Inutile dire che, visto che si tratta di gatti nel mondo dei videogiochi, nell’era di Internet, questo elemento cosmetico ha fatto impazzire una parte dei giocatori di Halo Infinite.

THEY ADDED CAT EARS TO HALO INFINITE LETS GOOOOO! pic.twitter.com/Em5rElFmF4 — SNOW SOS VTuber (@SNOWSOS1) December 22, 2021

Se, nelle lobby, trovate una marea di Spartan con le orecchie da gatto e non sapete il perché, ora conoscete la meravigliosa storia dietro il contenuto più particolare del gioco, finora.

Nel frattempo, qualcuno ha trovato un modo per giocare la campagna in co-op ma, visto che si tratta di un metodo molto estremo, vi consigliamo di non applicarlo.

Un leak, invece, potrebbe aver svelato il primo DLC della campagna. Un dettaglio che è sfuggito alle maglie di 343 Industries che ci fa sperare in un annuncio.