Halo Infinite, un’immagine confronta la grafica del 2020 con quella del 2021

Durante la conferenza Xbox e Microsoft di pochi giorni fa, Halo Infinite è tornato, sebbene il titolo non disponga ancora una data d’uscita.

In attesa di vederlo (magari) al day one su Xbox Game Pass, in molti si sono domandati quanti e quali passi avanti sono stati compiuti dal team di sviluppo, specie dopo la discutibile presentazione del 2020.

In quell’occasione, infatti, il gioco è stato mostrato in una forma non propriamente al massimo delle possibilità.

La scelta è infatti costata un rinvio del gioco a data da destinarsi (sappiamo essere entro la fine del 2021), visto che il team di sviluppo ha deciso di rimboccarsi le maniche e migliorare il titolo sotto ogni punto di vista.

Ora, John Linneman di Digital Foundry ha deciso di usare i social per pubblicare uno screen che mette a confronto il cosiddetto «Halo Infinite 2020», con quello mostrato pochi giorni fa in occasione dell’E3.

Più in particolare, il segmento alto dell’immagine mostra il comparto multiplayer del gioco di 343 Industries allo stato attuale, mentre quello in basso raffigura il gioco nella sua vecchia veste grafica.

Inutile dire, come potete vedere coi vostri occhi, che le differenze grafiche sono davvero evidenti, a scapito ovviamente della versione mostrata lo scorso anno.

Poco sotto, lo screen pubblicato poco fa da Linneman via Twitter:

Ricordiamo infatti che Halo: Infinite avrebbe dovuto essere uno dei titoli di lancio di Xbox Series X, la nuova console uscita a fine del 2020.

Previsto anche su Xbox One, il gioco sarà cross-gen e supportato da Smart Delivery, visto che chi lo desidererà potrà giocarci anche su Series X senza alcun costo aggiuntivo.

Sempre sulle pagine di SpazioGames, il nostro Paolo ha fatto da poco il punto della situazione sul ritorno di Master Chief, mettendo nero su bianco alcune considerazioni davvero molto interessanti.