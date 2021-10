Halo Infinite, nel nuovo trailer c’è anche Craig il Brute, con una bella barba

Dopo tanta attesa, finalmente abbiamo rivisto la campagna di Halo Infinite, che all’uscita aveva generato non poche discussioni per via della sua estetica soprattutto.

Ricorderete senz’altro il meme di Craig il Brute, nato da un infelice primo piano fatto ad uno dei nemici di Master Chief, che è diventato il tormentone di svariati mesi.

Un meme su cui di recente 343 Industries ha fatto chiarezza, pulendo e di fatto “uccidendo” il povero Craig e tutti li sfottò ad esso collegati.

Talmente esplosivo fu il meme di Halo Infinite, che alla fine anche Phil Spencer si ritrovò da dire la sua su Craig, con la sua tipica sportività.

Dopo aver visto il nuovo filmato relativo alla campagna di Halo Infinite, tutti quanti ci siamo chiesti: che fine ha fatto Craig?

Se lo sono chiesto anche i colleghi di Gamespot probabilmente, talmente tanto che sono riusciti a scovarlo all’interno del filmato in questione.

A quanto pare, al minuto 2:49, appare proprio un Brute che sembra essere proprio il nostro Craig:

E, stando all’immagine che vi proponiamo qui sotto, pare proprio che Craig si sia fatto crescere anche una bella barba!

Ecco lo screenshot catturato da Gamespot:

Non sappiamo se sia ovviamente lo stesso Craig a cui abbiamo voluto tanto bene, ma la somiglianza è tanta e anche il momento in cui viene presentato è molto simile.

D’altronde 343 Industries aveva già promesso che Craig sarebbe migliorato all’interno di Halo Infinite, e Joseph Staten aveva fatto capire, tramite un tweet, che in questo nuovo filmato del gioco sarebbe apparso nuovamente.

Era da molto che i fan attendevano di poter vedere nuovamente la campagna di Halo Infinite in azione, dopo i tanti rinvii degli ultimi tempi.

Il titolo si è mostrato già alcune volte in realtà, e questo potrebbe essere l’anno in cui rischierà di vincere anche numerosi premi per i migliori giochi dell’anno.

Se c’è una cosa su cui non si può avere dubbi è il comparto multiplayer di Halo Infinite, che già abbiamo provato e che non vediamo l’ora di rigiocare.