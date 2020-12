Halo Infinite battle royale? La risposta di 343 Industries ai rumor

Da mesi circola un’indiscrezione secondo cui Halo Infinite sarebbe in procinto di abbracciare il filone dei battle royale.

Il first-person shooter di 343 Industries era inizialmente previsto per la fine del 2020 ma è stato rinviato al prossimo anno per le ben note problematiche tecniche.

Questo lasso di tempo sta dando la possibilità di migliorare il gioco sotto tutti i punti di vista, con una nuova guida creativa, e in tanti pensano che lo slittamento possa anche tornare utile per implementare nuove modalità come una battle royale.

Non è dello stesso avviso Brian Jarrard, in arte Ske7ch, community director della software house di Seattle.

Btw yes I’m aware we could help solve this with real news. We certainly have some things we’re overdue on and eager to talk more about. We’re in the process of pulling together a year-end update.

— Brian Jarrard (@ske7ch) November 30, 2020