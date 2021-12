Half-Life 3 non esce? Che ne dite del remake del 2 in Unreal Engine 5?

Dopo il notevole successo ottenuto dal capitolo in VR, ossia Half-Life Alyx, l’entusiasmo per la nota serie di Valve è tornato in auge, sebbene di Half-Life 3 al momento non v’è traccia.

Sono infatti ormai passati troppi anni dall’uscita di Half-Life 2, il capitolo della saga di sparatutto che ha cambiato per sempre il genere, un gioco così amato che ancora oggi c’è chi ha deciso di dedicarci tempo e risorse per dare vita a una versione next-gen.

Questo, anche perché secondo un report del sempre ben informato Tylver McVicker, sembra infatti che Valve al momento non sia interessata allo sviluppo di Half-Life 3.

Ora, come riportato da DSO Gaming, due artisti/sviluppatori stanno attualmente lavorando a un fan remake dello storico Half-Life 2 in Unreal Engine 5.

Secondo quanto reso noto dal team, Project Freeman utilizzerà l’UE5 e mira quindi a modernizzare l’aspetto e il feeling di questo classico FPS.

Project Freeman è pensato infatti per proporre mappe e personaggi completamente rielaborati, animazioni in motion capture con espressioni facciali, sistemi di particelle ed effetti visivi completamente nuovi.

Poco sotto, un video che mostra le potenzialità del progetto:

Il team vuole rilasciare il suo progetto su piattaforma PC e console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Ciò starebbe a significare in soldoni che, alla fine della fiera, il gioco potrebbe non essere rilasciato in forma gratuita (sempre che Valve non decida di bloccare il progetto per ovvi motivi).

Nell’attesa, il nostro Daniele Spelta ha del resto recensito Alyx ai tempi, definendolo come un titolo capace di riscrivere la grammatica della VR.

Parlando invece del futuro di Half-Life, a marzo 2021 era trapelato che Valve starebbe attualmente sta lavorando a più progetti associati al marchio.

Del resto, giò a gennaio di quest’anno Gabe Newell aveva assicurato che sono già in lavorazione ulteriori videogiochi legati alla saga.