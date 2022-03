Half-Life, un sequel sarebbe in lavorazione (ma non Half-Life 3)

Il successo ottenuto da Half-Life Alyx, episodio VR dedicata alla serie di Valve, l’interesse verso il brand di Half-Life è aumentato in maniera esponenziale.

Nonostante di Half-Life 3 al momento non vi sia nulla di ufficiale, Half-Life 2 è ancora molto amato da una pletora di giocatori in tutto il mondo.

C’è infatti chi ha deciso di omaggiarlo dando alla luce una versione next-gen in Unreal Engine davvero molto bella da vedere.

Ora, dopo che Greg Coomer di Valve ha di recente confermato che ci sarebbero importanti novità in arrivo, un nuovo leak svela dettagli potenzialmente davvero molto importanti.

Come riportato anche da Wccftech, sembra proprio che Half-Life Alyx 2, una porting Source 2 di Counter-Strike Global Offensive e altro sarebbero attualmente in lavorazione da Valve, stando a una nuova fuga di notizie.

Come riportato da Tyler McVicker in un nuovo video, un datamine di Aperture Desk Job avrebbe infatti svelato che Valve sarebbe attualmente all’opera per un sequel di Alyx, oltre anche a un nuovo Portal in precedenza scartato dalla compagnia.

Il datamine ha anche rivelato alcuni dettagli aggiuntivi sul progetto Citadel: a quanto pare, il gioco sarà un ibrido di strategia in tempo reale a squadre e sparatutto in prima persona, costruito sia per sistemi VR che non.

Half-Life Alyx è stato ben accolto da pubblico e critica, ragion per cui l’arrivo di un sequel non è cosa da escludere. Ovviamente, però, al momento si tratta di notizie non ancora confermate ufficialmente: vi terremo aggiornati.

Il nostro Daniele Spelta ha in ogni caso recensito Alyx, definendolo come un titolo capace di riscrivere la grammatica della VR.

Ricordiamo anche che a gennaio dello scorso anno il boss Gabe Newell aveva reso noto che sarebbero attualmente in lavorazione ulteriori videogiochi legati alla saga.

Nel mentre, avete letto che qualcuno ha deciso di ritoccare il primo capitolo di Half-Life, rendendolo ancora più bello da vedere?