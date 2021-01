Valve sulle ali dell’entusiasmo per Half-Life: Alyx: stiamo creando altri giochi

È stato un 2020 di epifanie, per Valve. Sicuramente, lo è stato per Gabe Newell, patron della compagnia autrice di Steam, che si è trovato in Nuova Zelanda al momento in cui il mondo intero finiva in lockdown e ha deciso di rimanerci e stabilirsi lì, coordinandosi in smart working per portare avanti l’opera dell’azienda, che ha invece base negli Stati Uniti.

Non si tratta del solo evento rilevante per Valve nel 2020: a marzo, infatti, la compagnia ha visto l’arrivo di Half-Life: Alyx sul mercato, che ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica, venendo definito dal nostro Daniele come un titolo capace di riscrivere la grammatica della realtà virtuale.

Half-Life Alyx è uno dei migliori giochi mai realizzati in VR

Proprio l’effetto Alyx ha portato Valve a non fermarsi, al punto che Gaben assicura che sono già in lavorazione ulteriori videogiochi. Nel corso di un’intervista a 1 News, il dirigente spiega:

Abbiamo assolutamente dei videogiochi in sviluppo e che annunceremo, è divertente far uscire videogiochi. Alyx è stato grandioso, è stato bello tornare a fare videogiochi single-player, ha creato una ventata positiva all’interno della compagnia per volerne fare di più.

Come immaginerete, però, Newell non si è espresso quando gli è stato chiesto se possiamo aspettarci nuovi Half-Life o nuovi Portal:

Sono riuscito a non parlarne per lungo tempo e spero di continuare a non parlare fino a quando non diventeranno domande fini a se stesse. A quel punto potremo muoverci verso nuove domande. Il lato positivo è che, non rispondendo, posso evitare che la community arrivi a porre nuove domande ugualmente difficili a cui replicare.

Rimaniamo ora in attesa che sia direttamente Valve a sbottonarsi: dopo il primo Half-Life in tredici anni, cosa attenderà i fan della compagnia di Gabe Newell, nuovamente concentrata sui single-player?