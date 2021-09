GTA V, un bug butta fuori i giocatori da un luogo “proibito”

Rockstar Games ha aggiunto i nightclub nel comparto multiplayer di GTA V, ossia Grand Theft Auto Online ormai diverso tempo (circa tre anni fa), ma a quanto pare alcuni giocatori hanno ora riscontrato un problema piuttosto fastidioso.

L’ultimo capitolo del franchise Rockstar è infatti uno di quei giochi di cui difficilmente ci si stanca, specie per la mole di cose da fare al suo interno.

L’open world multigiocatore ha infatti dalla sua un numero realmente sorprendente di giocatori all’attivo, cosa questa garantita anche dal fatto che GTA V è sempre in cima alle classifiche di vendita.

Chissà se anche l’arrivo della presunta GTA Remastered Trilogy servirà ad accendere ancora di più una passione verso un franchise mai veramente sopita.

L’utente Twitter Tez2 (via GameRant) ha ora notato che moltissimi giocatori di GTA Online venivano accidentalmente cacciati dal gioco solo per aver visitato i locali notturni.

Entrati nei nightclub, i giocatori connessi vengono infatti rimandati alla lobby senza alcun preavviso e senza alcuna ragione apparente.

Rockstar Games ha da poco rilasciato un aggiornamento per Grand Theft Auto Online, il quale sarebbe proprio la causa di questo nuovo e decisamente fastidioso bug.

Lo sviluppatore americano ha quindi immediatamente bloccato il nuovo aggiornamento di GTA Online al fine di risolvere il bug che sta involontariamente causando grattacapi ai giocatori.

I nightclub di Grand Theft Auto Online sono luoghi molto simili ai casinò, un luogo dove i giocatori possono incontrarsi e socializzare, oltre che fare soldi.

I locali possono essere acquistati come alloggi dei giocatori in GTA Online, quindi è logico che molti degli utenti che si sono visti cacciati senza motivo non l’abbiano presa troppo bene.

Ricordiamo che il quinto capitolo della serie Rockstar farà a breve il suo debutto anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una versione potenzialmente molto interessante.

