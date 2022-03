GTA V next-gen non sarà gratis, ma potrebbe costare davvero molto poco

Manca ormai poco al lancio delle versioni next-gen di GTA V, il grande classico targato Rockstar Games che non ha certo bisogno di presentazioni.

Il quinto capitolo della serie di Grand Theft Auto tornerà infatti sulle scene a partire dal 15 marzo 2022, grazie a una edizione nuova di zecca pensata per le nuove console.

Già alcuni nuovi screenshot che mostrano il gioco sulle piattaforme next-gen ci hanno permesso di farci un’idea di ciò che ci aspetta.

Senza contare che le versioni avranno delle specifiche differenze che permetteranno a Rockstar di sfruttare anche tutte le feature di nuova generazione. Ora, però, un leak potrebbe aver svelato il prezzo del gioco, e ci sono buone notizie.

Via Reddit, è stato segnalato che Twitter sarebbe apparsa un’immagine che mostrerebbe una schermata del PlayStation Store australiano.

Questa svelerebbe il prezzo di GTA V next-gen, fissato a 15 dollari australiani, perlomeno fino al 14 giugno 2022. Il prezzo dovrebbe infatti poi raggiungere i 30 dollari/60 dollari australiani, come scritto a chiare lettere nel forum.

Il taglio di prezzo al 50% dovrebbe in ogni caso riguardare anche la versione per console Xbox Series X|S. Poco sotto, il tweet che confermerebbe la notizia.

The story is $15 aud on PlayStation pic.twitter.com/c4UjW1nZJl — Ditto2046 (@Ditto2046) March 7, 2022

GTA Online sarà in ogni caso incluso come titolo gratis per gli abbonati al PlayStation Plus, per poi essere reso disponibile al prezzo di 20 dollari.

Al momento in cui scriviamo non è chiaro il prezzo in euro di GTA V in versione next-gen, anche per quanto riguarda il PS Store italiano: attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

Nell’attesa, ricordiamo che è già possibile giocare con al quinto capitolo della serie anche in modalità portatile, tanto che una clip video mostra GTA V in azione su Steam Deck.

Ma non solo: avete visto anche come sarebbe il classico GTA IV se Rockstar decidesse mai di realizzare un remake dell’avventura di Niko Bellic?

Infine, aspettando le versioni ufficiali, qualcuno si è già dilettato dando vita a versioni next-gen di GTA V “fatte in casa” realmente sorprendenti.