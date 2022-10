GTA V, è allarme: l’ultima patch potrebbe rendere il multiplayer “ingiocabile”

Rockstar Games ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento per la versione PC di GTA V, che si è rivelato però decisamente bizzarro per via di una rimozione che, con molta probabilità, si rivelerà davvero controversa nelle prossime ore.

Pur sottolineando che questa modifica non dovrebbe riguardare le versioni console (trovate l’edizione next-gen su Amazon), il quinto capitolo di Grand Theft Auto rischia di diventare ben presto ingiocabile in multiplayer, a causa di un sempre più probabile assalto dei cheater.

Come segnalato infatti dall’affidabile insider e dataminer Tez2 (via ComicBook), l’ultima patch di GTA V su PC ha rimosso alcuni componenti essenziali che permettono al sistema anti-cheat di funzionare efficacemente.

Il risultato è che circa il 95% dell’anti-cheat è stato appena rimosso, venendo dunque considerevolmente limitato — se non reso inutile — da quest’ultimo bizzarro aggiornamento e rendendo GTA Online potenzialmente “ingiocabile” nelle prossime ore.

Non è ancora del tutto chiaro come sia stata possibile una svista del genere, dato che Rockstar Games non ha ancora commentato la vicenda, ma non possiamo fare altro che consigliarvi di non utilizzare il multiplayer di GTA V su PC fino a quando non sarà risolto il problema.

In an odd move, the latest #GTAV PC patch removes essential components of the anti-cheat system. Resulting in the removal of approximately 95% of the anti-cheat system. — Tez2 (@TezFunz2) October 26, 2022

La teoria dell’insider è che l’aggiornamento fosse previsto per essere semplicemente una patch secondaria e più “nascosta”, non un update «main» in grado di cambiare totalmente le configurazioni del gioco.

Questo spiegherebbe come mai non fossero presenti le componenti dell’anti-cheat: se questa teoria fosse confermata, si sarebbe trattato dunque di una svista da parte degli autori di GTA V, che potrebbe essere risolta tempestivamente con una nuova patch.

Considering the "TODO" company name and description for the executable, I believe since this patch was made with a "Sub Title Update" build rather than the main build. Somewhere within the configuration prior to compiling the build, the components of anti-cheat were not included. — Tez2 (@TezFunz2) October 26, 2022

Ovviamente c’è anche un’altra teoria, ovvero quella che Rockstar Games possa aver deciso di preparare il terreno per testare un nuovo sistema anti-cheat, magari in vista di GTA 6: una soluzione che ci sembra però improbabile, anche perché disattivare la meccanica attualmente in uso non sembra essere la strategia più congeniale.

In ogni caso, raccomandiamo nuovamente ai fan su PC di prestare particolare attenzione prima di divertirvi online da soli o con i vostri amici: vi terremo prontamente aggiornati non appena riceveremo ulteriori novità sulla vicenda.

Curiosamente, anche GTA Trilogy si è aggiornato a sorpresa la scorsa settimana, riportando come novità solo alcuni generici miglioramenti alla stabilità. In quel caso, perlomeno, non sembra essersi “rotta” una feature così importante.

Per quanto riguarda invece il futuro della serie, il clamoroso mega leak delle scorse settimane ha ormai anticipato numerose novità che potremmo aspettarci in GTA 6, inclusi numerosi segreti presenti nella mappa. Non sappiamo ancora quando sarà annunciato ufficialmente, ma i fan sono convinti che il reveal potrebbe essere davvero vicino.