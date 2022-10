GTA Trilogy si aggiorna a sorpresa: ecco cosa cambia

GTA Trilogy è uscito ormai da diverse settimane, tra alti e bassi specie per via di alcuni vistosi problemi tecnici riscontrati al lancio, relativi a tutte le versioni disponibili.

Il rifacimento dei Grand Theft Auto classici (che trovate anche su Amazon) non è infatti stato accolto come sperato, sebbene nel corso dei mesi la situazione è rientrata a grandi linee grazie al rilascio di patch e simili.

A febbraio di quest’anno, infatti, è stato il turno di un importante aggiornamento che ha messo a posto (quasi) ogni problema tecnico.

Ora, come riportato anche da Game Rant, Rockstar ha rilasciato a sorpresa una nuova patch per la trilogia classica di Grand Theft Auto.

Lo sviluppatore Rockstar Games ha infatti rilasciato senza preavviso un aggiornamento per Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition relativo a tutte le versioni del gioco, su PC e console.

Il rilascio dell’update 1.04.5 per il titolo arriva sulla scia delle precedenti patch per la trilogia che tentavano di risolvere la moltitudine di bug presenti nel gioco al momento della sua uscita, avvenuta alla fine del 2021.

A differenza dei precedenti aggiornamenti del gioco, non sono state fornite indicazioni specifiche su cosa sia incluso nel download, visto che le note della patch riportano semplicemente «miglioramenti alla stabilità di tutti e tre i titoli su tutte le piattaforme».

Molti utenti della pagina di supporto di Rockstar Games hanno infatti trovato questa descrizione vaga e poco informativa, sebbene si tratti senza dubbio di una patch mirata a risolvere bug e problemi di vario tipo.

Sviluppata da Grove Street Games, la raccolta riunisce le versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas.

Sebbene sia stata un successo commerciale (parliamo di oltre 10 milioni di copie), la raccolta è stata criticata da pubblico e stampa a causa di una moltitudine di bug grafici e di gameplay presenti al momento dell’uscita.

Nella nostra recensione della GTA Trilogy vi abbiamo spiegato tutti i pro e tutti i contro riscontrati al Day One dalla trilogia di titoli classici.