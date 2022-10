GTA 6, forse qualcuno ha scoperto quando sarà svelato (e la data sarebbe vicina)

Che GTA 6 sia in pieno sviluppo non è ormai più un segreto: dopo il clamoroso e gigantesco leak che ha colpito Rockstar Games nelle ultime settimane, i fan stanno soltanto attendendo che il team di sviluppo decida quando annunciare la sua ultima fatica.

Il nuovo open world avrà il duro compito di raccogliere l’eredità di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon), ma gli sviluppatori hanno sempre ribadito di volerlo svelare soltanto quando si sentiranno pronti a farlo.

Tramite il leak siamo già riusciti ad apprendere alcune potenziali novità in arrivo, soprattutto legati alla mappa e a una possibile rivoluzione della polizia, ma adesso alcuni appassionati sono convinti di essere perfino riusciti a scoprire quando Rockstar Games intenderebbe annunciare ufficialmente il sesto capitolo.

Come riportato da Dexerto, Take-Two Interactive ha infatti annunciato una nuova investors call per il 7 novembre, a distanza da pochi giorni dal 29 ottobre, che corrisponderebbe al ventesimo anniversario di Vice City. Considerando che l’omonima città è stata confermata dai leak come la nuova ambientazione di GTA 6, tale data rappresenterebbe un’occasione perfetta per poter fare un vero annuncio ufficiale.

Il content creator e insider LegacyKilla ha inoltre sottolineato che, basandosi sulla storia recente del publisher, se il reveal di GTA 6 dovesse avvenire proprio nel 2022 e non durante l’anno prossimo, dovrebbe accadere proprio prima di questa importante call.

In ogni caso, se ciò non dovesse avvenire, dovrebbe comunque esserci spazio per parlare del nuovo capitolo in arrivo: durante la investors call arriveranno infatti quasi certamente domande relative al mega leak che ha coinvolto la compagnia e potrebbe essere l’opportunità di scoprire qualche informazione aggiuntiva sulla produzione.

Regardless if a reveal happens or not, GTA 6 will be discussed during this November investor call as I'm certain many investors have some questions about the recent hack that Rockstar Games suffered. — Michael (@LegacyKillaHD) October 11, 2022

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se effettivamente il reveal ci sarà o meno, ma sembra effettivamente la finestra più probabile per un suo ipotetico annuncio — senza leak — nel 2022: vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per tutte le ultime novità sulla vicenda.

Nel frattempo, Rockstar Games starebbe già pensando ai potenziali progetti futuri: secondo un noto e affidabile insider, il prossimo gioco in arrivo potrebbe essere Bully 2.