Arriva nuovo gioco gratis dalla saga di Portal

Il day one di Steam Deck è già arrivato: a partire dalla giornata di ieri, 25 febbraio, gli utenti hanno cominciato già a ricevere le prime unità della nuova console portatile.

I giocatori in lista d’attesa per il nuovo hardware di Valve, che per alcuni strizza l’occhio a Nintendo Switch, stanno quindi avendo la possibilità di provare quello che dovrebbe essere, a tutti gli effetti, un PC da gaming portatile.

Nonostante l’azienda stia già pensando a una nuova versione della console, con l’intento di renderla più performante, adesso è arrivato (via Polygon) l’annuncio di un particolare gioco gratis che sarà disponibile al download nei prossimi giorni.

Valve ha infatti annunciato l’arrivo di Aperture Desk Job, un titolo gratis ambientato nello stesso universo della famosa serie Portal.

Il gioco ha già una pagina Steam è sarà scaricabile in maniera completamente gratuita a partire dal 1 marzo.

Nonostante si possa usufruire del titolo anche tramite PC, Valve stessa ha raccomandato l’esperienza proprio su Steam Deck.

I tanti appassionati di Portal, infatti, non dovranno certo attendersi un sequel della serie. Aperture Desk Job è infatti una sorta tech demo pensata appositamente per la nuova console portatile, con l’obiettivo di far provare agli utenti tutte le feature e i controlli di Steam Deck.

Nella pagina ufficiale di Steam si legge:

«Vesti i panni di un dipendente di bassissimo livello al suo primo giorno di lavoro, con il cuore ricolmo di speranza e le gambe piene di sogni, pronto a scalare la gerarchia aziendale. Ma la vita ha altri piani per te, e tutti hanno a che fare con i sedili.

Progettato come breve demo giocabile per il nuovo Steam Deck di Valve, Desk Job spiega i controlli e le funzionalità del dispositivo, senza essere assolutamente noioso come potrebbe suggerire il nome».

Se volete sapere tutto riguardo la nuova console di Valve, ecco il punto su Steam Deck sulle nostre pagine di SpazioGames.