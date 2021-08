GTA V battuto da un’esclusiva PS5 nell’ultima settimana

Agosto è agli sgoccioli e la classifica software italiana continua a proporci quelli che sono i giochi più venduti nel nostro paese, sebbene questa volta i fan di GTA V devono fare necessariamente spallucce.

Dopo che a luglio è stato FIFA 21 a ottenere la prima posizione, spodestando sua maestà Grand Theft Auto, questa volta è il turno di una grande esclusiva PS5.

Già nella recensione di questo ottimo action adventure vi abbiamo spiegato le qualità di un titolo davvero ottimo, sotto praticamente ogni aspetto (grazie anche a delle aggiunte di un certo peso).

Grand Theft Auto V, dopo settimane stabile nelle prime tre posizioni, ha dovuto lasciare infatti spazio a un gioco molto atteso dai possessori di console next-gen targata Sony, nonostante si tratti di un titolo disponibile originariamente su PS4.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 33 | 16 agosto – 22 agosto 2021 pic.twitter.com/ks1TJ5hMMz — IIDEA (@IIDEAssociation) August 30, 2021

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 16 al 22 agosto.

Ovviamente, come avrete capito il primo posto spetta questa settimana a Ghost of Tsushima Director’s Cut, versione espansa del titolo ambientato nel Giappone Feudale a cura di Sucker Punch.

In seconda posizione troviamo GTA V, che questa volta deve suo malgrado accontentarsi della medaglia d’argento.

Terzo posto per Humakind, l’ottimo titolo strategico sviluppato da Amplitude Studios, e pubblicato da SEGA, in grado di chiudere un trittico di fine estate davvero notevole.

Per quanto riguarda la classifica PC, sempre il sopra citato Humakind ottiene la prima posizione, risultando il più giocato dall’utenza italiana in possesso di un personal computer.

Secondo posto per La Terra di Mezzo: L’ombra della guerra, l’action RPG nonché sequel de La Terra di Mezzo: L’ombra di Mordor, sviluppato da Monolith Productions e pubblicato da Warner Bros. Interactive.

Ultima posizione per Battlefield V, lo sparatutto di EA e DICE che non ha certo bisogno di presentazioni.

