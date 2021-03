Un video spiega perché GTA IV è meglio di GTA V

In attesa del sesto capitolo principale della serie, la community ha ormai iniziato da mesi a vedere con occhi decisamente diversi GTA IV.

Dopo delle critiche iniziali arrivate al titolo in occasione della sua uscita, i fan stanno infatti iniziando a riabilitare il quarto capitolo della serie, in alcuni casi affermando addirittura che sia meglio di GTA V.

Gli appassionati della serie in questi giorni hanno continuato ad analizzare tutte le caratteristiche di GTA IV, sottolineando come in diversi casi il quinto capitolo abbia fatto diversi passi indietro.

Per confermare le loro affermazioni stanno anche producendo diversi video dimostrativi, che spiegano approfonditamente in cosa è effettivamente migliore il quarto Grand Theft Auto.

In cosa è superiore GTA IV rispetto a GTA V?

Uno di questi filmati resi disponibile in rete è stato realizzato dall’utente whatever57010 su YouTube.

In questo video, molto interessante, potremo osservare tanti piccoli dettagli che rendono il gioco molto più realistico, ma che sono assenti su GTA V.

Uno degli aspetti preso in esame è la varietà delle risposte degli NPC quando vengono chiamati al telefono: GTA V avrà sempre e solo tre risposte standard, mentre su GTA IV non solo potrebbero reagire al fatto che li avete svegliati, a seconda dell’ora del giorno, ma potrebbero anche arrabbiarsi del fatto che non sono stati contattati, rifiutandosi di interagire con voi.

Altro aspetto preso in considerazione sono le telefonate fatte al 911: su GTA V non avrete la possibilità di parlare con loro e potrete unicamente scegliere il servizio di cui avete bisogno, ed in determinati casi non potrete nemmeno fare la telefonata.

Su GTA IV, invece, il protagonista Niko Bellic parlerà sempre con gli operatori, spiegando anche nel dettaglio dove si trova in quel momento, generando a volte anche una conversazione divertente nel caso si trovi in un posto sperduto.

Altri piccolissimi dettagli, in cui GTA IV è superiore al suo successore, includono un’apertura dei cancelli più realistica, il fatto che non tutti i nemici compaiano necessariamente nella minimappa ed una maggiore diversificazione nel combattimento a mani nude, che offre anche la possibilità di disarmare i propri avversari.

Un altro dettaglio molto interessante è che la barra della vita degli NPC è in grado di cambiare colore a seconda della loro ostilità: se di colore verde vuol dire che sono amichevoli, altrimenti si tingerà di rosso.

Secondo una parte della community, video come questo sarebbero la dimostrazione che GTA V abbia sacrificato la cura per i dettagli sul proprio titolo in virtù di un gameplay più vicino ai canoni tradizionali della serie.

I fan sarebbero inoltre felici di rivedere riproposto GTA IV, insieme ad altri titoli del passato, e presto potrebbero essere accontentati: Take-Two starebbe infatti pensando alla possibilità di fare remaster della serie.