GTA, il prequel di San Andreas è un sogno che diventa realtà

Quella di GTA è una serie che non lascia spazio a fraintendimenti, specie per il fatto che – ad oggi – è una delle più celebri e vendute di tutti i tempi.

GTA V tornerà infatti a breve in una nuova versione pensata esplicitamente per console di nuova generazione, dando lustro a un capitolo immortale.

Senza contare l’uscita recente di GTA Trilogy – The Definitive Edition, ovvero una versione riveduta e corretta della trilogia dedicata ai tre classici a 128-bit, tra cui San Andreas.

Proprio San Andreas, che prossimamente tornerà anche in un’inedita versione in VR, è al centro di un progetto creato dai fan, per i fan.

Come riportato da GamesRadar+, GTA 1991 è il titolo di un ambizioso prequel di San Andreas sviluppato da un gruppo di appassionati sfegatati.

Il fan game si prefigge l’obiettivo di spiegare la nascita dell’epidemia di crack del gioco base, approfondendo anche tutte le storie dei personaggi che hanno contribuito a rendere immortale il gioco Rockstar del 2004.

«Stiamo facendo tutto il possibile», ha spiegato il co-creatore del progetto deltaCJ. «Vogliamo che ci sia tutto. Vogliamo che sia della stessa qualità dei giochi Rockstar. Non possiamo realizzare qualcosa di inferiore».

Su due piedi, deltaCJ ammette che fare una storia prequel di San Andreas è una sorta di riscatto per non aver mai visto l’uscita di un San Andreas Stories, che dopo il lancio di Liberty City Stories e Vice City Stories su PSP.

I due titoli apparvero infatti a un anno di distanza l’uno dall’altro, sebbene un prequel ufficiale delle avventure di CJ non abbia invece mai visto la luce.

La storia di Little Devil in GTA 1991, con la partecipazione di suo fratello Big Devil, il membro della banda rivale Top Dawg e l’amico spacciatore Sebastian, sembra essere ricreata con assoluta cura al dettaglio. Poco sotto, un trailer.

Al momento il gioco non è ancora disponibile al download, così come non è chiaro se e quando vedrà la luce (sperando che Rockstar non decida improvvisamente di stoppare il progetto).

