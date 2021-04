GTA 6, svelata l’ambientazione? Un sito web la “conferma”

Anche se non sono ancora arrivati annunci ufficiali da parte di Rockstar Games per quanto riguarda GTA 6, l’ultimo capitolo del popolarissimo franchise, continuano a rincorrersi voci che anticiperebbero alcuni dettagli su ciò che dovremo aspettarci.

Negli ultimi giorni un’offerta di lavoro, secondo molti fan, per esempio potrebbe avere svelato il periodo storico in cui sarà ambientato, che non dovrebbe essere diverso da quanto visto nel quinto capitolo.

Un tweet misterioso di Netflix Francia aveva fatto pensare ad ulteriori possibili annunci in arrivo riguardanti il sesto GTA, ma che poi si rivelò essere una semplice battuta del servizio streaming.

Una conferma a molti dei rumor che hanno circondato lo sviluppo del sesto capitolo potrebbe invece essere arrivata dalla stessa Take Two grazie ad un dominio web registrato recentemente, come riportato da Game Rant.

GTA 6 sarà ambientato a Vice City?

L’account Twitter appropriatamente chiamato GTA 6 NEWS ha scoperto che uno dei siti web registrati dalla compagnia ma attualmente inutilizzato, rockstarcartel.com, è stato rinnovato.

Sarebbe una citazione alle organizzazioni criminali specializzate nello spaccio di droga, uno dei temi ricorrenti di GTA Vice City, la cui città omonima come molti di voi sapranno è ispirata a Miami.

Provando a cliccare sul dominio verremo invece rispediti al sito ufficiale di Rockstar Games, anche se nella barra dell’indirizzo comparirà un particolare errore:

if you go to https://t.co/87s8peAMV9 it tells you this error in the link area. pic.twitter.com/eVX6PPkg39 — GTA 6 NEWS™ (@GTAVInewz) April 12, 2021

Molti dei leak e rumor che si sono sparsi in rete suggerivano che GTA 6 sarebbe stato ambientato a Miami e che il protagonista avrebbe fatto parte di un cartello della droga, il cui obiettivo è quello di spacciare all’interno del paese.

Un’ulteriore possibile conferma arriva grazie ad un altro utente che nei commenti sottolinea come questo dominio venne registrato la prima volta nel 2002, l’anno di uscita, guarda caso, proprio di GTA Vice City.

Vi invitiamo ovviamente a prendere questa scoperta con le dovute precauzioni, dato che al momento non abbiamo ancora ricevuto annunci ufficiali e che si tratta puramente di un rumor e di speculazione.

Non ci resta dunque che attendere che Rockstar Games cali ufficialmente il sipario sul successore di GTA V e ci riveli ufficialmente se effettivamente i giocatori dovranno tornare a Vice City.

Considerando che Take Two prenderà parte all’E3 2021, alcuni fan pensano che questa potrebbe essere l’occasione perfetta per rivelarlo.

Se la notizia venisse confermata, siamo certi che molti fan ne sarebbero entusiasti: anche nella nostra classifica dei migliori GTA in attesa del sesto capitolo abbiamo voluto premiare Vice City con un meritato primo posto.