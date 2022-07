GTA 6, qualcuno ha creato la schermata dei titoli (ed è bellissima)

Rockstar Games sta tenendo tutti sulle spine circa il suo GTA 6, prossimo capitolo della serie in arrivo prossimamente.

Il successore di Grand Theft Auto V (che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero molto basso) si sta facendo attendere, sebbene l’hype sia già alle stelle.

Ad ogni modo, in questi giorni c’è stata una vera e propria pioggia di rumor e indiscrezioni, in primis grazie a un dettagliato report di Jason Schreier, il quale ha diffuso molte informazioni sul gioco, tra cui la presunta presenza di una protagonista femminile.

Ora, mentre i fan discutono della cosa con risvolti abbastanza sorprendenti, qualcun altro ha pensato di ricreare la schermata dei titoli di GTA 6, per un risultato decisamente ottimo.

Via Reddit, un fan particolarmente ispirato ha infatti deciso di dare vita a dei veri e propri Title Screen di GTA 6, realizzando il tutto grazie all’ausilio di Blender.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un software gratuito e multipiattaforma di modellazione, rigging, animazione e montaggio video.

La schermata animata mostra quello che sembra essere un parcheggio al tramonto, con tanto di logo (forse un po’ troppo piccolo rispetto al resto, in proporzione) e la scritta “Premere un qualsiasi tasto per iniziare”.

Sullo sfondo, un uomo in piedi vicino a una panchina, con una moto al suo fianco. Trovate il notevole risultato finale poco più in basso.

Restando in tema di bellissime creazioni da parre dei fan, avete visto che qualcuno ha dato vita a un incredibile fan trailer in Unreal Engine 5 di GTA 6, davvero stupendo da vedere?

Ma non solo: in questi giorni è emerso che i piani originali di GTA 6hanno rivelato che nel gioco erano previsti ben quattro personaggi giocabili e tre città complete.

Per concludere, Rockstar Games ha ammesso che GTA 6 dovrà essere «il miglior gioco della serie» per rispettare le aspettative dei fan: speriamo solo che la compagnia americana si decida presto ad alzare il sipario su quello che potremmo definire come il suo progetto più ambizioso di sempre.